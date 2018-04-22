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Общество

Ведущий Гордон всплыл в скандале с отравлением Скрипаля

Александр Гордон. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Сотрудники британских спецслужб заподозрили в отравлении шпиона Сергея Скрипаля некого бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Гордон". Эксперт прокомментировал сенсационную версию.
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В полиции Великобритании описали предполагаемого отравителя. Нападение якобы совершил мужчина 54 лет. Следователи считают, что он скрывается под псевдонимом Михаил Савицкис, передает Mirror Online.

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Александр Гарриевич Гордон телеведущий, режиссер

Ситуацию для Dni.Ru прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. По его словам, теперь Британия фактически раскрыла все карты.

"Представляю как сейчас Александр и Екатерина Гордон должны напрячься от этой новости, а то не дай Бог вскроется их "бурное прошлое" в ФСБ. Я уже ничему не удивлюсь", – шутит он. Специалист добавил, что описать данный случай можно с помощью крылатой фразы Сергея Лаврова.

Судя по всему, речь идет о знаменитом замечании, которое министр сделал в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. "Дебилы, ******* (блин)", – сказал тогда глава российского МИД.

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу в начале марта. Власти Великобритании уверены, что их отравили сотрудники российских спецслужб.

Какие-либо доказательства страны Запада предоставлять отказываются. По некоторым данным, отравляющее вещество, которое нашли в крови Скрипалей, было запатентовано в США.

Автор: Евгений Мышко22 апреля 2018, 14:44
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Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

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