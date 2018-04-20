Отравление помогло Михалкову избежать позора

40-й Московский международный кинофестиваль открылся с неполадками: ведущий рассыпал карточки с текстом, литовского гостя назвали россиянином. Однако организатору мероприятия Никите Михалкову удалось своей харизмой сгладить острые углы.



Фестиваль стартовал раньше привычных сроков. Обычно он проходил в июне, но надвигающийся чемпионат мира по футболу изменил график. Организаторам пришлось работать в напряженном и ускоренном режиме.

Церемония началась не без казусов. Ведущий Игорь Верник, вероятно, так разнервничался, что рассыпал карточки с текстом. Литовского документалиста Саулюса Бержиниса, который вошел в состав жюри, назвали российским режиссером. Президенту фестиваля пришлось спасать ситуацию с помощью импровизации, передает "Московский комсомолец".

Михалков включил свое обаяние и перетянул внимание гостей на свою персону: "Все так нормально началось... С крушения пюпитра". Его речь оказалась смешной и величавой, так что происходящее превратилось в комедию.

"Саулюса Бержиниса объявили российским режиссером, а он литовец. Я сам из рода Гедиминовичей. Имею право получить второе гражданство, но терплю", – сказал режиссер. Также президент Московского международного кинофестиваля поблагодарил коллег из Великобритании за то, что они приехали в российскую столицу, "не побоявшись быть отравленными".





Судя по всему, Михалков имел в виду отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в Англии. Запад подозревает, что в этом замешана Россия, хотя никаких доказательств нет. Международный скандал помог знаменитому режиссеру: он легкой шуткой заставил гостей торжественного мероприятия забыть о позорных казусах.

Добавим, что в день открытия призом за вклад в мировой кинематограф посмертно отметили Олега Табакова. Это произошло это накануне 40 дней с момента его ухода, о чем напомнил принимавший награду Павел Табаков – сын Олега Павловича.

