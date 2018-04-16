"Мама, я не хочу умирать": последние слова жертв пожара в "Зимней вишне"

Аудиозаписи звонков на телефон 112 в день пожара в "Зимней вишне" опубликовал Telegram-канал Mash. В службу спасения звонили дети – плакавшие и звавшие на помощь.

Авторы обратились к "главе МЧС Кемеровской области, сотрудникам местной пожарной инспекции, народному губернатору Аману Тулееву и министру МЧС Пучкову". "Вы все должны слушать эти записи. Слушать и не выключать, пока сами не начнете просить о наказании", - гласит комментарий под видео.

"Мы не можем выйти! Почему нас сотрудники оставили?" – спрашивает звонящий. "Едут к вам пожарные! Ко мне какие претензии?" – отвечает оператор 112.

Звонок: "Мама, я не хочу умирать! Мы горим! "Зимняя вишня". Ответ оператора 112: "Пожарные подъезжают! Есть такие звонки, ожидайте!"

Звонок: "Там уже люди прыгают! Вы не едете! Вы что, совсем что ли? Ну город маленький – нельзя приехать?!"

Оператор 112: "Поехали все уже. Ожидайте – приедут". "Когда поехали?! Четвертый этаж! Мы уже 20 минут здесь умираем! Здесь дети маленькие!" – кричит звонящий.

Авторы признали: решиться на этот пост оказалось нелегко. Однако они уверены, что были обязаны опубликовать запись "концентрированного человеческого горя". Такое не должно повторяться, но, к сожалению, случается вновь и вновь. И раз за разом главные виновники уходят от ответственности.

"Хотя бы в этот раз пусть так не случится", – заключают авторы. Видео доступно на Telegram-канале Mash.