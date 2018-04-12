В ОЗХО нашли яд для Скрипаля

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет о расследовании отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперты подтвердили, что причиной резкого ухудшения здоровья стало нервно-паралитическое вещество.

Отчет опубликован на официальном сайте организации. Специальная комиссия подтвердила выводы, которые были сделаны учеными из Великобритании: Скрипали находились под действием отравляющего вещества, сообщает телеканал Sky News.

Токсическое соединение называют "Новичком". При этом в самом документе, опубликованном изданием, такого названия нет, а вещество фигурирует как нервно-паралитическое. Ранее стало известно, что эксперты завершили изучение инцидента в Солсбери и передали отчет Великобритании.

Как писали Dni.Ru, дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия выступила с новым заявлением, которое опубликовала полиция Скотленд-Ярда. После выписки из больницы девушка рассказала, что все еще страдает от последствий отравления, а также отказалась от контактов с российской стороной.

В свою очередь посольство России в Лондоне усомнилось, что заявление от имени Юлии Скрипаль написано ею самой. Дипломаты подчеркнули: они хотели бы удостовериться в том, что слова исходят от девушки, потому что "в этом есть большие сомнения".

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией был отравлен 4 марта в британском городе Солсбери. Великобритания считает виновной Россию.