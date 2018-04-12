Скрипаль заподозрила в отравлении загадочного жениха
Влюбленные прожили вместе два года до того, как Юлия улетела в Великобританию. Она опасается, что больше никогда его не увидит.
Двоюродная сестра Юлии Виктория рассказала о взаимоотношениях девушки со Степаном и влиянии на них матери жениха – Татьяны, передает Ura.ru. Якобы женщина имела связи со службами российской разведки и была против помолвки ее сына с "дочерью предателя".
Юлия предполагает, что Степан мог использовать связи со спецслужбами в атаке на них с отцом 4 марта, сообщает НСН. К тому же очень странно, что избранник загадочным образом исчез из ее жизни после отравления.
6 апреля появилась информация о том, что следователи намерены допросить Степана Викеева. Известно, что по образованию 30-летний мужчина – экономист, выпускник Государственного университета управления, передает "Московский комсомолец".
Помимо экономических изысканий Степан пишет стихи. Со слов друзей пары, они сблизились на почве совместных игр в приставку. В последней квартире, где влюбленные проживали, в одной из комнат следователи обнаружили огромную плазму и "навороченную" видеоигру.
Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией был отравлен – по версии британского следствия, нервно-паралитическим веществом "Новичок". Это произошло 4 марта в британском городе Солсбери.
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