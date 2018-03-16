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Общество

Семью предателя Скрипаля раздирали скандалы

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Подробности личной жизни родственников отравленного в Лондоне экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля рассказали ее московские соседи и близкие. Оказывается, жизнь семьи была непроста и полна конфликтов.

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После того, как в 2004 году главу семьи задержали, а после приговорили к тюремному заключению, в квартире на Осеннем бульваре в Крылатском остались жить его жена Людмила Александровна (позже скончалась в Великобритании от рака – прим. ред.), сын Александр и Юлия. В 2010 году Скрипаля обменяли на российских агентов, а Людмила с сыном отправилась вслед за мужем в Великобританию. Фактически в квартире осталась жить одна Юля с бойфрендом. А в 2016 году она вдруг решила продать жилье, поскольку на этом очень настаивал кавалер.

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Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

На сделку в ноябре они пришли вдвоем. "Нам показалось, что он явно манипулирует девушкой. Хотя он был вежлив – угощал чаем, вел задушевные беседы", – цитирует покупателей квартиры "Московский комсомолец". Молодой человек на вырученную разницу от покупки другого жилья планировал купить Range Rover.

Из-за продажи недвижимости на Юлю очень сильно ругался брат Александр, с которым она до этого хорошо общалась. После совершения сделки ее поступок стал поводом для ссоры между родственниками. По словам двоюродной сестры Юлии Елены Скрипаль, которая проживает в Приморском крае, их другая двоюродная сестра, Виктория Скрипаль из Ярославля, в соцсети стала открыто обсуждать сделку Юли с женой брата, Александра Скрипаля – "Натальей из Англии".

Обе женщины осудили поступок Юлии, назвав его "переездом из элитного района в хрущевку". Это очень обидела Юлю, и она написала множество гневных сообщений обеим дамам. По словам соседей, к девушке часто приезжал и оставался ее бойфренд на купленном Range Rover.

Со слов родственников, мать Сергея Скрипаля Елена Яковлевна, живущая в Ярославле, до сих пор не знает о произошедшем с сыном и внучкой. От пожилой женщины скрыли даже смерть внука Александра (он скончался в Петербурге при непонятных обстоятельствах, приехал на несколько дней из Москвы, заранее купил обратные билеты – диагноз, по неподтвержденным данным, "печеночная недостаточность").

Последний раз Елена Яковлевна разговаривала с Сергеем Скрипалем по телефону, он рассказал родительнице, что ждет прилёта Юли. Скрипаль сообщил матери, что у девушки были запланированы значимые события, и она прилетит к нему за советом. У них с молодым человеком уже была намечена свадьба, а вырученные деньги от продажи недвижимости они хотели сложить с накоплениями и купить себе большую квартиру. Одна из родственниц Скрипалей заявляла, что мать молодого человека Юлии была категорически против свадьбы, и якобы за отравлением могла стоять "обиженная женщина".

Напомним, 4 марта 2018 года в одном из районов Лондона у торгового центра были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших обнаружила девушка во время пробежки. Следов насилия на их телах не было. Между тем свидетели заявили, что Сергей и Юлия лежали на земле и совершали "беспорядочные движения руками, глядя в небо". Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом. В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию.

Автор: Валерия Нарская16 марта 2018, 20:50

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