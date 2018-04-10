Шпионы Мэй толкают Скрипаля на второе предательство

Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля после выписки из больницы не дает о себе знать. Однако Telegram-канал LifeShot решил, что в "безопасном месте", куда перевезли Юлию, должен быть интернет. В результате на его странице появился скриншот отзывов о лечебном учреждении.

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