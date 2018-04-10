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Общество

Шпионы Мэй толкают Скрипаля на второе предательство

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/BARDELL ANDREAS
Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля после выписки из больницы не дает о себе знать. Однако Telegram-канал LifeShot решил, что в "безопасном месте", куда перевезли Юлию, должен быть интернет. В результате на его странице появился скриншот отзывов о лечебном учреждении.
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В сообщении Юлия Скрипаль жалуется на условия содержания в больнице Солсбери Дистрикт. По ее словам, по палатам постоянно шастают шпионы Терезы Мэй – заходят то к ней, то к ее отцу. А по ночам Юлия слышит, как агенты уговаривают Скрипаля свалить вину за отравление на Москву: "Сэр, давайте вы скажете, что вас отравила Россия!"

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Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Кроме того, по словам Юлии, среди агентов есть, видимо, стажер. Все называют его Новичок и говорят, что он из России.

Естественно, на сайте больницы Солсбери Дистрикт такого отзыва не обнаружилось (хотя, может, шутливый пост и был, но его удалили). А о Юлии Скрипаль известно лишь то, что сочла нужным сообщить директор больницы Кристин Бланшард. По ее словам, лечение для девушки еще не окончено, но "наблюдается значительный прогресс".

Фото:web.telegram.org/#/im?p=@Lshort

Руководство госпиталя в Солсбери провело 10 апреля брифинг для прессы. Журналистов сразу предупредили, что на их вопросы отвечать не будут и не расскажут, какую именно помощь оказали пациентам. Директор подтвердила, что россиянка уже покинула стены больницы.

"Ее отец Сергей остается в госпитале. В пятницу я объявила, что он находится уже не в критическом состоянии. Его восстановление идет чуть медленнее, чем у дочери, но мы надеемся, что скоро и он будет выписан из больницы", – сообщила Кристин Бланшард.

Что же касается Юлии Скрипаль, то связаться с ней невозможно. Родственники экс-полковника ГРУ и его дочери по-прежнему все новости узнают из прессы. А двоюродная сестра Юлии – Виктория – после выписки не может до нее дозвониться.

Автор: Андрей Евлампиев10 апреля 2018, 16:25

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