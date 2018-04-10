Врачи объявили Юлию Скрипаль здоровой
Известно, что 10 апреля врачи оформят выписку Скрипаль, признав ее здоровой, сообщает "Газета.ru". Есть информация о том, что девушку должны были отпустить из медицинского учреждения 9 апреля. Позже выяснилось, что Юлию выписали из больницы в Солсбери и доставили в "безопасное место".
В свою очередь Национальная служба здравоохранения Великобритании 29 марта заявила, что Юлия Скрипаль больше не находится в критическом состоянии. Ведомство сообщило, что дочь экс-сотрудника ГРУ быстро идет на поправку.
Ранее Виктория Скрипаль, двоюродная сестра Юлии, говорила, что ее родственница "отчаянно хочет" вернуться в Россию. Кроме того, известно, что Сергею Скрипалю и его дочери намерены предложить сменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых покушений.
Юлия отказалась от помощи российских консулов. Девушка поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали им помощь после отравления, а также сотрудников окружной больницы за профессионализм.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Полиция заявила, что они были отравлены газом "Новичок", якобы произведенным в России.
Россияне не могут прийти в себя от возмущения
Сергей Глушко рассказал о личной жизни
У девочки есть шанс обскакать знаменитую балерину
Компромат шокировал звезду "Дома-2"