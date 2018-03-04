Знаменитого актера приговорили к смерти

Советский артист Марк Бернес до сих пор считается одной из самых ярких звезд на отечественном музыкально-кинематографическом небосклоне. Его ролями в кино и исполнением песен многие люди восхищаются до сих пор. Однако далеко не всем поклонникам таланта артиста известно, что судьба Бернеса была полна самых неожиданных поворотов, а однажды он был в одном шаге от смерти – в 1958 году его решили убить воры в законе за роль вора Огонька в фильме "Ночной патруль". Письмо-предостережение о приговоре прислала Хрущеву артистка Лидия Русланова. И лишь умелые действия правоохранителей спасли Бернеса от расправы уголовников.



Настоящее имя Марка Бернеса – Марк Наумович Нейман. Он родился 21 сентября 1911 года в семье старьевщика, которая проживала на Черниговщине. В 17 лет бросил учебу в Харькове и уехал в Москву, где работал статистом в нескольких театрах. Тогда же взял себе псевдоним Бернес – в честь известного шотландского поэта Роберта Бернса. Карьера в кино началась в 1936 году, когда он получил небольшую роль в фильме "Заключенные". На съемках внимание на него обратил Юрий Юткевич, ставший впоследствии известным режиссером. Именно он пригласил Бернеса на одну из главных ролей в фильме "Шахтеры".



Далее киножизнь Марка Бернеса пошла в гору: за "Шахтерами" последовала роль Кости Жигулева в фильме все того же Юткевича "Человек с ружьем". А звездным часом стал образ Аркадия Дзюбина в ленте "Два бойца". Между тем, Бернес был занят не только в кино, но и активно выступал на музыкальной эстраде. Абсолютное большинство его песен сразу же становились хитами. Вся страна знала и пела: "Я люблю тебя, жизнь", "Сережка с Малой Бронной", "Любимый город", "Хотят ли русские войны?", "Враги сожгли родную хату", "Темная ночь".

За заслуги в области культуры Бернес многократно становился лауреатом правительственных наград: ему был вручен орден "Знак Почета" (за фильм "Человек с ружьем") и Красной Звезды (за фильм "Два бойца"), а также несколько медалей. В 1951 году артисту вручили Сталинскую премию за роль в фильме "Далеко от Москвы", а в 1965-м присвоили звание Народного артиста РСФСР.

В ноябре 1958 года Никита Хрущев получил докладную записку из МВД СССР, в которой говорилось, что, по оперативным данным, в Казани прошла сходка воров в законе, на которой было решено убить популярного актера Бориса Андреева.

"Согласно нашим оперативным данным, в Казани прошла сходка воров в законе. На ней принято решение об убийстве одного из знаменитых и популярных деятелей культуры Советского Союза. Цель акции: отомстить государственным органам за развернутую кампанию по дискредитации и ликвидации криминального института воров в законе. Как сообщили секретные сотрудники, в качестве жертвы уголовными авторитетами избран любимый народом актёр театра и кино, лауреат Государственных премий Андреев Борис Федорович, 1915 года рождения".

По некоторым данным, получив записку, Хрущев впал в бешенство. Он потребовал немедленно найти предполагаемых преступников и обезвредить их. Он был убежден, что если уголовникам позволить "карать" любимцев советского народа, то дальше стране грозят криминальные беспорядки.

Позже стало известно, что поводом для направления докладной высшему лицу страны послужило анонимное письмо, напечатанное на пишущей машинке. Благодаря оставшимся на бумаге отпечаткам пальцев довольно быстро удалось установить, что автором послания была заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова. Сделать это было не сложно, потому как с 1949 по 1953 год она отбывала срок в лагере за "антисоветскую пропаганду" и "присвоение трофейного имущества" и отпечатки ее пальцев имелись в милицейской картотеке.

Певица рассказал, что когда-то, находясь в камере Владимирской тюрьмы, она повстречалась с некоей Валентиной Назаровой. После освобождения они довольно долго не виделись, но недавно та разыскала ее и рассказала о страшном замысле уголовников. По словам Назаровой, ее любовник, известный татарский вор, вместе с товарищами обыграл в карты освободившегося уголовника-рецидивиста.

Играли в карты вчетвером, "на пятого". Это значит, что проигравший обязан был убить того, на кого ему укажут победители, то есть, пятого. Имени того самого пятого вслух никто не произносил. Проигравшему просто был вручен кусок бумаги, на котором оно было записано задание:

"Фильм "Два бойца" видел? Через три месяца боец должен остаться один".

Известно, что главные роли в фильме "Два бойца" исполнили Борис Андреев и Марк Бернес. Так как никаких имен не называлось, правоохранители сделали выводы сами, решив, что речь идет об Андрееве. На это предположение, как позже оказалось, неверное, их натолкнула биография последнего. Изучив факты из жизни актера, милиция выяснила, что в 1940 году он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в резкой форме высказался о руководстве страны. Кто-то, услышав это, написал донос "куда следует". Долго разбираться не стали и Андреева арестовали.

По законам того времени, ему грозила 58-я статья Уголовного кодекса, известная как политическая. Однако, спустя несколько месяцев, проведенных в СИЗО, Андреева выпустили на свободу по личному приказу Иосифа Сталина. Оперативники рассудили так: во время ареста актер мог крепко повздорить с кем-то из представителей криминального мира. Полагали, что тот мог даже дать по шее какому-нибудь авторитету, благо такое за Андреевым водилось. Сложив воедино все факты и домыслы, в милиции пришли к выводу, что воры решили ему отомстить.

О том, что целью может быть Бернес, никто даже и не думал. Тем более, после роли уголовника в "Заключенных" и одессита с песней о шаландах, полных кефали, в "Двух бойцах" он был очень популярен, в том числе, в блатном мире. Но тем самым "пятым", на которого была объявлена охота, оказался именно он. Да-да, именно Бернес должен был пасть от руки проигравшегося в карты уголовника. Вычисляя потенциальную жертву, милиционеры забыли о том, что в багаже Бернеса были и другие фильмы, роли в которых могли прийтись не по душе представителям уголовного мира.

Например, в "Деле № 306" актер сыграл комиссара милиции, а в "Ночном патруле" у него была роль старого вора Огонька, который отрекся от преступного мира. Последнюю ленту постоянно крутили в учреждениях исправительной системы. После показа нередко сидельцы стали выступать против воровских законов и уголовных авторитетов. Последним это очень сильно не понравилось, и Бернес был зачислен ими в разряд "сук" (людей, нарушивших воровские понятия). В качестве наказания за предательство ему избрали смерть.

На поиски того, кто должен был убить популярного артиста, были брошены буквально все силы правоохранителей СССР. И вскоре усилия оперативников увенчались успехом: в руки им попался один из участников той карточной игры. Он-то и выдал имя исполнителя, которым оказался рецидивист по кличке Бурлак. На его поиски бросилась не только милиция, но и представители блатных. У них был свой интерес – воровскому миру дали понять, что в случае гибели Бернеса начнется настоящая война против криминала, в которой не будет задержаний и судов.

Затравленный и фактически загнанный в угол, Бурлак пошел на позорное дело, решив украсть иконы и церковную утварь в одном из храмов. На воровском жаргоне человек, занимающийся кражами в церквях, именуется клюквенником, чей статус, мягко говоря, не высок в криминальной иерархии. Во время совершения преступления Бурлака заметили священники и вызвали милицейский наряд. Увидев сотрудников правоохранительных органов злоумышленник попытался убежать, но был застрелен.

После произошедших событий жизни Марка Бернеса больше не угрожала расправа со стороны криминалитета. В последующие годы артист много и успешно работал, ездил с гастролями по стране и за рубеж записывал свои знаменитые песни, снимался в кино. 8 июля 1969 года он записал песню Яна Френкеля "Журавли" на стихи Расула Гамзатова. Как оказалось, это была последняя запись Бернеса. Он умер 16 августа 1969 года от рака легких, буквально одного дня не дожив до получения звания Народного артиста СССР.