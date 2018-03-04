Знаменитого актера приговорили к смерти

Скандал на дебатах Битва за "Оскар" Итоги Олимпиады-2018 Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Воскресенье 4 марта
Лента новостей
10:35
Ани Лорак вернула старый долг Уитни Хьюстон
10:28
Главные претенденты на "Оскар-2018"
01:08
"Оскар-2018": сколько стоит выход на дорожку
18:53
История любви 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены
18:42
Бузова ответила на эротические фантазии Нагиева
17:28
В центре Москвы фургон насмерть сбил женщину и скрылся
16:48
Раскрыта особая связь Малахова и Шурыгиной
16:08
Дочь Владимира Винокура тяжело больна
15:43
Под Москвой женщины продавали секс-рабыню
15:15
Мужчинам "Дома-2" разрешили жестоко избивать женщин
14:48
Салатовая ветка метро идет на север
14:20
Пегова находится под контролем врачей
14:14
Звягинцев получил престижную кинопремию
14:03
Найдена самая красивая дальнобойщица
13:41
Под Москвой электричка сбила женщину с ребенком
13:24
"Встал не с той ноги": в театре равнодушно отнеслись к истерике Домогарова
12:38
Троянова ошарашила признанием о смерти сына
11:48
Орбакайте высказалась о состоянии высохшей Пугачевой
11:23
Дело идет к свадьбе: Шепелев привел любовницу к Нетребко
10:44
Москвичи равнодушно снимали на видео горящий Gelandewagen Тимати
10:24
Подробности рождения третьего ребенка 78-летнего Виторгана
10:02
Страшные тайны: Муаммар Каддафи
09:55
В Москве электричка сбила мужчину
22:02
Дерзкого "прокурора" на внедорожнике вывели на чистую воду (видео)
21:39
Путин рассказал о своей мечте
21:22
В Якутии женщина угнала машину после ссоры с водителем
21:12
ТЦ в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
21:08
Полуголый участник "Дома-2" избил девушку перед камерами (видео)
21:05
Турчак: Наша обязанность – доказывать лидерство "Единой России"
21:01
Что скрывает Олег Дерипаска
20:52
Бузова прилюдно унизила новую жену Тарасова
20:36
В Москве у женщины на улице отобрали 3,3 миллиона
20:12
Алибасов упал на колени перед царственной Пугачевой
20:00
Кто выиграет "Оскар"
19:56
Зачем Пригожин зарегистрировал компанию из "списка Мюллера"
19:55
Володин оценил стратегическое послание президента
19:43
Совет на выходные
19:33
Путин указал на отставание других стран от России
19:27
Очевидцы сняли на видео раздавивший полицейскую машину танк
19:22
Безумные регионы: в Омске взбешенная мать воспитывала ребенка кухонным ножом
19:06
У 78-летнего Виторгана и 56-летней Млодик родился ребенок
18:58
Найден самый страшный фильм
18:49
Горящие под Москвой склады попали на видео
18:38
В американском университете устроили стрельбу
18:18
Киев утратил связь с реальностью после газовой истерики
18:09
Больного раком Успенского вывели из себя
17:57
Житель Урала два года держал на цепи собственную мать
17:53
Володин назвал рецепт борьбы с бедностью
17:52
Володин: США игнорируют межпарламентское общение
17:39
Володин назвал послание Путина стратегическим
17:14
Закулисье "Оскара": как готовятся к главной кинопремии мира
17:14
Умирающая за рулем девушка попала на видео
17:03
В рухнувшем лифте погибли женщина с младенцем
16:58
Стала известна главная тайна допинга
16:48
Как иностранцы травили российских керлингистов на Олимпиаде
16:44
Мазур раскрыла истинное имя Цымбалюк-Романовской
16:30
Климова успокаивает взбудораженного Домогарова
16:27
Развратнику-Вайнштейну протянули руку помощи
16:10
"Одноклассники" удивили невероятной функцией
16:04
Американскую актрису обвинили в педофилии
16:02
60-летний Половцев о тайной дочери от молодой жены
15:48
Европа пригрозила Трампу торговой войной
15:44
Ведущего Первого канала осадили за хамский ответ Собчак
15:31
Кудрявцева о разлуке с мужем: Это так здорово
15:29
Отбившуюся от насильника 11-летнюю девочку обезобразили и убили
15:18
Ученые получили новые данные о человеческом мозге
15:09
Матвиенко предупредила о восстании машин
15:02
Медики пригрозили Набутову отрезать пальцы
14:57
Песков раскрыл истинный смысл послания Путина
14:33
Переполох на Западе: Трамп и Меркель в шоке от послания Путина
14:30
Украинские джавелины и американское горе
14:29
Названы необычные свойства винограда и какао
14:23
Дробыш жестко отбрил глупую Приходько
14:21
В Петербурге поймали вора-педофила
14:10
Ефремов лишил больного Табакова главной гордости
14:04
Запад подло подставил Украину
14:02
Сексуальная блондинка разоткровенничалась о Путине
13:49
В Москве сдают в аренду самую маленькую комнату
13:38
НЛО устроили догонялки в прямом эфире
13:26
Уникальный голос Алессандро Сафина можно услышать в Москве
13:26
Юлия Началова объявила о беременности
13:23
Под Мурманском мать с ребенком прибило упавшим с крыши снегом
13:11
Побег в Россию пошел Януковичу на пользу
12:46
Больные раком россияне остались без лекарств
12:39
Новый iPhone получит долгожданную функцию Android
12:39
Украина в горячке от слов Путина потеряла ракеты
12:35
Выкапывание умерших артистов: что будет в новом шоу
12:24
В Армении выбрали нового президента
12:21
У Порошенко на публике случился провал в памяти
12:20
Крипторынок может впасть в депрессию
12:17
Премия "Спорт и Россия" празднует юбилей
11:53
Костенко показала их с Тарасовым малыша
11:51
Посетители избили официантку за медленный сервис (видео)
11:49
Медведева обставила школьницу Загитову из-за трагедии
11:28
Блюменкранц из "Дома-2" нелепо покалечилась в торговом центре
11:22
Источник молодости нашли в кишечнике
11:12
Борис Смолкин об уходе молодой жены
11:03
Почему послание Путина вызвало агрессию в США
10:57
5 незаменимых beauty-продуктов в весенней косметичке
10:49
Тяжелобольного Валерия Гаркалина увезли
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мазур раскрыла истинное имя Цымбалюк-Романовской
Ведущего Первого канала осадили за хамский ответ Собчак
У 78-летнего Виторгана и 56-летней Млодик родился ребенок
Дело идет к свадьбе: Шепелев привел любовницу к Нетребко
Подробности рождения третьего ребенка 78-летнего Виторгана
56-летняя жена сама родила дочь 78-летнему Виторгану
Общество

Знаменитого актера приговорили к смерти

Фото: Dni.Ru
Советский артист Марк Бернес до сих пор считается одной из самых ярких звезд на отечественном музыкально-кинематографическом небосклоне. Его ролями в кино и исполнением песен многие люди восхищаются до сих пор. Однако далеко не всем поклонникам таланта артиста известно, что судьба Бернеса была полна самых неожиданных поворотов, а однажды он был в одном шаге от смерти – в 1958 году его решили убить воры в законе за роль вора Огонька в фильме "Ночной патруль". Письмо-предостережение о приговоре прислала Хрущеву артистка Лидия Русланова. И лишь умелые действия правоохранителей спасли Бернеса от расправы уголовников.
прочитано 1915 раз

Настоящее имя Марка Бернеса – Марк Наумович Нейман. Он родился 21 сентября 1911 года в семье старьевщика, которая проживала на Черниговщине. В 17 лет бросил учебу в Харькове и уехал в Москву, где работал статистом в нескольких театрах. Тогда же взял себе псевдоним Бернес – в честь известного шотландского поэта Роберта Бернса. Карьера в кино началась в 1936 году, когда он получил небольшую роль в фильме "Заключенные". На съемках внимание на него обратил Юрий Юткевич, ставший впоследствии известным режиссером. Именно он пригласил Бернеса на одну из главных ролей в фильме "Шахтеры".

ПО ТЕМЕ

Сексуальный маньяк угощал соседей котлетами из человечины

Племянник Дзержинского обчистил Райкина

Вся правда о банде "Черная кошка" в фильме "Место встречи изменить нельзя"

 Криминальный СССР

Сюжеты Криминальный СССР

Далее киножизнь Марка Бернеса пошла в гору: за "Шахтерами" последовала роль Кости Жигулева в фильме все того же Юткевича "Человек с ружьем". А звездным часом стал образ Аркадия Дзюбина в ленте "Два бойца". Между тем, Бернес был занят не только в кино, но и активно выступал на музыкальной эстраде. Абсолютное большинство его песен сразу же становились хитами. Вся страна знала и пела: "Я люблю тебя, жизнь", "Сережка с Малой Бронной", "Любимый город", "Хотят ли русские войны?", "Враги сожгли родную хату", "Темная ночь".

За заслуги в области культуры Бернес многократно становился лауреатом правительственных наград: ему был вручен орден "Знак Почета" (за фильм "Человек с ружьем") и Красной Звезды (за фильм "Два бойца"), а также несколько медалей. В 1951 году артисту вручили Сталинскую премию за роль в фильме "Далеко от Москвы", а в 1965-м присвоили звание Народного артиста РСФСР.

Кадр из фильма "Два бойца" (1943)

В ноябре 1958 года Никита Хрущев получил докладную записку из МВД СССР, в которой говорилось, что, по оперативным данным, в Казани прошла сходка воров в законе, на которой было решено убить популярного актера Бориса Андреева.

"Согласно нашим оперативным данным, в Казани прошла сходка воров в законе. На ней принято решение об убийстве одного из знаменитых и популярных деятелей культуры Советского Союза. Цель акции: отомстить государственным органам за развернутую кампанию по дискредитации и ликвидации криминального института воров в законе. Как сообщили секретные сотрудники, в качестве жертвы уголовными авторитетами избран любимый народом актёр театра и кино, лауреат Государственных премий Андреев Борис Федорович, 1915 года рождения".

По некоторым данным, получив записку, Хрущев впал в бешенство. Он потребовал немедленно найти предполагаемых преступников и обезвредить их. Он был убежден, что если уголовникам позволить "карать" любимцев советского народа, то дальше стране грозят криминальные беспорядки.

Позже стало известно, что поводом для направления докладной высшему лицу страны послужило анонимное письмо, напечатанное на пишущей машинке. Благодаря оставшимся на бумаге отпечаткам пальцев довольно быстро удалось установить, что автором послания была заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова. Сделать это было не сложно, потому как с 1949 по 1953 год она отбывала срок в лагере за "антисоветскую пропаганду" и "присвоение трофейного имущества" и отпечатки ее пальцев имелись в милицейской картотеке.

Лидия Русланова. Фото: wikipedia.org

Певица рассказал, что когда-то, находясь в камере Владимирской тюрьмы, она повстречалась с некоей Валентиной Назаровой. После освобождения они довольно долго не виделись, но недавно та разыскала ее и рассказала о страшном замысле уголовников. По словам Назаровой, ее любовник, известный татарский вор, вместе с товарищами обыграл в карты освободившегося уголовника-рецидивиста.

Играли в карты вчетвером, "на пятого". Это значит, что проигравший обязан был убить того, на кого ему укажут победители, то есть, пятого. Имени того самого пятого вслух никто не произносил. Проигравшему просто был вручен кусок бумаги, на котором оно было записано задание:

"Фильм "Два бойца" видел? Через три месяца боец должен остаться один".

Известно, что главные роли в фильме "Два бойца" исполнили Борис Андреев и Марк Бернес. Так как никаких имен не называлось, правоохранители сделали выводы сами, решив, что речь идет об Андрееве. На это предположение, как позже оказалось, неверное, их натолкнула биография последнего. Изучив факты из жизни актера, милиция выяснила, что в 1940 году он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в резкой форме высказался о руководстве страны. Кто-то, услышав это, написал донос "куда следует". Долго разбираться не стали и Андреева арестовали.

Фото: Ковтун А., Курбанбаев Фархад/Фотохроника ТАСС

По законам того времени, ему грозила 58-я статья Уголовного кодекса, известная как политическая. Однако, спустя несколько месяцев, проведенных в СИЗО, Андреева выпустили на свободу по личному приказу Иосифа Сталина. Оперативники рассудили так: во время ареста актер мог крепко повздорить с кем-то из представителей криминального мира. Полагали, что тот мог даже дать по шее какому-нибудь авторитету, благо такое за Андреевым водилось. Сложив воедино все факты и домыслы, в милиции пришли к выводу, что воры решили ему отомстить.

О том, что целью может быть Бернес, никто даже и не думал. Тем более, после роли уголовника в "Заключенных" и одессита с песней о шаландах, полных кефали, в "Двух бойцах" он был очень популярен, в том числе, в блатном мире. Но тем самым "пятым", на которого была объявлена охота, оказался именно он. Да-да, именно Бернес должен был пасть от руки проигравшегося в карты уголовника. Вычисляя потенциальную жертву, милиционеры забыли о том, что в багаже Бернеса были и другие фильмы, роли в которых могли прийтись не по душе представителям уголовного мира.

Кадр из фильма "Самая высокая..." (1967)

Например, в "Деле № 306" актер сыграл комиссара милиции, а в "Ночном патруле" у него была роль старого вора Огонька, который отрекся от преступного мира. Последнюю ленту постоянно крутили в учреждениях исправительной системы. После показа нередко сидельцы стали выступать против воровских законов и уголовных авторитетов. Последним это очень сильно не понравилось, и Бернес был зачислен ими в разряд  "сук" (людей, нарушивших воровские понятия). В качестве наказания за предательство ему избрали смерть.

На поиски того, кто должен был убить популярного артиста, были брошены буквально все силы правоохранителей СССР. И вскоре усилия оперативников увенчались успехом: в руки им попался один из участников той карточной игры. Он-то и выдал имя исполнителя, которым оказался рецидивист по кличке Бурлак. На его поиски бросилась не только милиция, но и представители блатных. У них был свой интерес – воровскому миру дали понять, что в случае гибели Бернеса начнется настоящая война против криминала, в которой не будет задержаний и судов.

Кадр из фильма "Море студеное"(1954)

Затравленный и фактически загнанный в угол, Бурлак пошел на позорное дело, решив украсть иконы и церковную утварь в одном из храмов. На воровском жаргоне человек, занимающийся кражами в церквях, именуется клюквенником, чей статус, мягко говоря, не высок в криминальной иерархии. Во время совершения преступления Бурлака заметили священники и вызвали милицейский наряд. Увидев сотрудников правоохранительных органов злоумышленник попытался убежать, но был застрелен.

После произошедших событий жизни Марка Бернеса больше не угрожала расправа со стороны криминалитета. В последующие годы артист много и успешно работал, ездил с гастролями по стране и за рубеж записывал свои знаменитые песни, снимался в кино. 8 июля 1969 года он записал песню Яна Френкеля "Журавли" на стихи Расула Гамзатова. Как оказалось, это была последняя запись Бернеса. Он умер 16 августа 1969 года от рака легких, буквально одного дня не дожив до получения звания Народного артиста СССР.

Автор: Денис Попов4 марта 2018, 10:00

комментарии

Политика

Переполох на Западе: Трамп и Меркель в шоке от послания Путина
Побег в Россию пошел Януковичу на пользу
Украина в горячке от слов Путина потеряла ракеты
Журналисты США отчитали Госдеп за неуважение к россиянам

Шоу-бизнес

Винокура разорвало в страшной аварии
Мужчинам "Дома-2" разрешили жестоко избивать женщин
Троянова ошарашила признанием о смерти сына
Дочь Владимира Винокура тяжело больна

Проишествия

Отбившуюся от насильника 11-летнюю девочку обезобразили и убили
Больные раком россияне остались без лекарств
Посетители избили официантку за медленный сервис (видео)
Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли живым

Lifestyle

Ани Лорак вернула старый долг Уитни Хьюстон
Главные претенденты на "Оскар-2018"
"Оскар-2018": сколько стоит выход на дорожку
"Встал не с той ноги": в театре равнодушно отнеслись к истерике Домогарова
Гороскоп

Пегова находится под контролем врачей

Артистка внезапно осунулась и исхудала
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура тяжело больна

Девушке требуется серьезное лечение
Шоу-бизнес

Раскрыта особая связь Малахова и Шурыгиной

Ведущий вынужден возвращаться к теме малолетних любителей список
Шоу-бизнес

Бузова ответила на эротические фантазии Нагиева

Актер всего лишь разместил в Instagram шуточный пост о весне

Гороскоп

Пегова находится под контролем врачей
Что скрывает Олег Дерипаска
Совет на выходные
Бизнес-гороскоп на март

Фоторепортажи

Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет
Звезды похвастались пушистыми кошечками
Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле
36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка

Спорт

Как иностранцы травили российских керлингистов на Олимпиаде
Стала известна главная тайна допинга
Медведева обставила школьницу Загитову из-за трагедии
Брызгалова осекла Крушельницкого после вопроса о бывшей

Регионы

Дерзкого "прокурора" на внедорожнике вывели на чистую воду (видео)
Безумные регионы: в Омске взбешенная мать воспитывала ребенка кухонным ножом
Главврач уволился после нападения ушастых гномов-сатанистов
Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru