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Общество

Образцовые душегубы из банды "Черная кошка"

Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
У большинства граждан нашей страны 14 февраля ассоциируется исключительно с праздником всех влюбленных. Однако немногие знают, что в этот же день, 64 года назад, в здание Московского уголовного розыска на Петровку, 38 были доставлены и помещены под арест члены банды Ивана Митина – одной из самых жестоких криминальных группировок советской эпохи, ставшей прототипом знаменитой "Черной кошки".
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После окончания Великой Отечественной войны страна ударными темпами начала восстанавливать разрушенные города и села, жизнь постепенно входила в привычное мирное русло. В то же время советское государство направило все свои силы в развитие военно-промышленного комплекса, тогда как простые граждане испытывали жесткий дефицит продуктов и средств первой необходимости.

Тяжелое социально-экономическое положение тех лет привело к всплеску преступности. И одной из самых ярких страниц в послевоенной криминальной летописи стали многочисленные шайки, фирменным "почерком" которых стало изображение черной кошки, которое они оставляли на месте совершения преступления. И так уж получилось, что в дальнейшем "Черной кошкой" назовут одну из самых жестоких криминальных группировок страны советов.

Фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

История этой банды началась в подмосковном Красногорске. Несмотря на его современный урбанизированный вид, в послевоенные годы это был тихий и ничем не примечательный городок. Пожалуй, одной из главных его достопримечательностей был работавший на "оборонку" местный механический завод. Предприятие обеспечивало рабочими местами немало местных жителей.

Одним из них был Иван Митин – молодой парень, родившийся в 1927 году. Ничем особо не примечательный, молодой человек, тем не менее, был на хорошем счету у начальства. Еще бы! Работящий и ответственный ударник труда, он практически не сходил с доски почета. Более того, страстью высокого и фигуристого Митина был спорт. Благо, что недалеко от завода находился стадион, который он регулярно посещал.

НАЧАЛО ПУТИ

Именно там Митин познакомился с Александром Самариным, известным среди красногорских ребят тем, что встречался с симпатичной черноволосой испанкой, учившейся в местном фабричном училище.  Как оказалось, он тоже работал на механическом заводе и слыл передовиком производства. В итоге молодые люди быстро находят общий язык и заводят дружбу. Помимо работы и спорта, товарищи часто обсуждают свое материальное положение, желая найти способы для его улучшения. Работа на заводе приносила не слишком много денег. Зарплата рабочего составляла в то время около 200 рублей. И хотя ударники могли заработать в 2-3 раза больше, денег друзьям явно не хватало. А душе хотелось красивой жизни. Развлечения, девушки – все это вполне естественные желания для молодых людей.

К сожалению, ребята не нашли для этого иного способа, кроме криминала. При этом инициатором развития событий в таком русле стал Самарин. "Иван, зачем ты работаешь в две смены? Можно просто пойти и взять магазин – денег будет хоть отбавляй", – говорил он Митину. В итоге именно эти двое стали костяком банды, в которую вскоре пригласили студента Московского авиационного института, отличника и комсомольского активиста Вячеслава Лукина, а также стахановца Петра Болотова, жизненный опыт которого, как утверждали потом в процессе следствия члены банды, пригодился им для "стратегического планирования" своих преступлений.

Фото: Иван Митин, кадр youtube.com

ПЕРВОЕ ДЕЛО

Окончательно преступная группа в составе 11 человек сформировалась в 1950 году. Тогда же банда начала свой трехлетний кровавый марафон, итогом которого стало 28 разбойных нападений. Для первого серьезного дела они выбрали находящиеся неподалеку от Красногорска Химки. Во время своего рейда в один из местных магазинов они столкнулись с милиционерами. Те попытались расспросить Митина и компанию, однако бандиты неожиданно выхватили пистолет и в упор расстреляли одного из стражей порядка, после чего скрылись с места преступления.

Произошедшее шокировало московскую милицию и причинило немало головной боли партийным чиновникам. Еще бы, ведь передовицы тогдашних газет все как одна кричали об ошеломляющих успехах в строительства коммунизма и скором наступлении "светлого будущего". а столь жестокое убийство, и не где-нибудь, а в столице первого в мире социалистического государства, явно не вписывалось в этот положительный тренд. Так или иначе, но московские оперативники приняли вызов бандитов, а партийные чиновники взяли дело под особый контроль.

КРОВАВАЯ БОЙНЯ

Долго ждать следующего шага Митина и компании не пришлось. В марте того же года они совершили дерзкий налет на продуктовый магазин в Тимирязевском районе столицы, забрав из кассы 68 тысяч рублей – колоссальные по тем временам деньги, которые простой советский работяга при всем желании не смог бы заработать и за всю свою жизнь. Налетчики оказались удовлетворены своей добычей и на некоторое время залегли "на дно". Однако уже к осени постоянный кутеж привел к тому, что деньги стали заканчиваться. В ноябре они совершают налет на продуктовый магазин пароходства канала имени Москвы, забрав оттуда 24 тысячи рублей. После этого настала очередь магазина "Кутузовская слобода", где банда поживились 62 тысячами рублей.

Однако самым кровавым эпизодом криминальной эпопеи "митинцев" стало их нападение на ресторан "Голубой Дунай". Преступники пришли в заведение и заказали выпить. Немного посидев, бандиты, к тому моменту видимо уже почувствовавшие свою безнаказанность, спокойно достали огнестрельное оружие и никого не опасаясь двинулись к кассиру. В тот же момент в ресторане находился младший лейтенант Милиции Михаил Бирюков, который вступил в схватку с бандитами. В неравной борьбе офицер получил смертельные ранения. Начавшаяся паника сорвала планы налетчиков, которые поспешили скрыться, смертельно ранив еще двух человек. 

ВСЕСИЛЬНЫЕ ДУШЕГУБЫ

Между тем по городу поползли слухи о неуязвимых бандитах, наводивших ужас даже на бывалых милиционеров с Петровки. Более того, в народе стали поговаривать, что деятельность банды использует в своих целях Лаврентий Берия, стремясь таким образом сместить Никиту Хрущева с занимаемого им в то время поста руководителя московского горкома компартии. И действительно, будущий лидер советского государства начал не на шутку опасаться за свою карьеру. Остроту моменту придавал тот факт, что одно из своих последних преступлений налетчики совершили всего лишь в нескольких километрах от дачи Сталина в Кунцево. Сами же "митинцы", направо и налево тратя полученные преступным путем деньги, видимо, были довольны своим новым статусом: теперь знаменитая "Черная кошка" ассоциировалась только с ними.

Преступники, войдя в раж, даже не думали останавливаться. В августе 1952 года они совершили дерзкий налет на станцию Снегири, хладнокровно убив пытавшего оказать им сопротивление сторожа. Человеческая жизнь не представляла для потерявших голову отморозков никакой ценности. Спустя некоторое время они напали на палатку на платформе Ленинградская, убив одного из посетителей, пытавшегося защитить продавщицу. А осенью 1952 года они застрелили еще одного сотрудника милиции при ограблении магазина в районе Ботанического сада.

Фото: члены банды. кадр youtube.com

НАЧАЛО КОНЦА

Старинная русская пословица гласит: "Сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет". И в те осенние и зимние дни, окрыленные своими "успехами" бандиты вряд ли могли предположить, что их конец уже совсем близок. Дело в том, что не имевшие до этого никаких сведений о банде оперативники наконец-то смогли получить первую зацепку. В январе 1953 года группа Митина ворвалась в сберкассу в Мытищах. Несмотря на угрозу своей жизни, кассирша не растерялась и нажала "тревожную кнопку". После этого в помещении раздался телефонный  звонок. Трубку поднял один из грабителей. "Алло, это сберкасса?" – спросил звонивший. "Нет, стадион", – резко ответил налетчик и бросил трубку.

На первый взгляд крайне несодержательный диалог обратил на себя внимание сотрудника Московского уголовного розыска Владимира Арапова. Оперативник задумался: а почему первым, что пришло в голову преступнику, стал именно стадион? Вдруг следователя посетила мысль: преступники могли иметь отношение к спорту. Впрочем, сначала это не укладывалось в голове у милиционеров. Как так? Спортсмены в советском обществе всегда были образцом для подражания, но никак не убийцами и грабителями. Тем не менее, от этой версии видавшие многое за свою карьеру оперативники отказываться не стали.

ЕЩЕ ОДНА ЗАЦЕПКА

Милиционерам была поставлена задача: внимательно следить за ситуацией вокруг стадионов, обращать внимание на любые, даже самые незначительные детали поведения окружающих. Однако помогла правоохранителям счастливая случайность. Один молодой человек у стадиона в Красногорске выкупил бочку пива у продавщицы и принялся угощать им всех желающих, среди которых оказался и Владимир Арапов. А щедрым парнем оказался студент Московского авиационного института Вячеслав Лукин.

Арапов запомнил "богача" и начал в отношении него проверку. Сначала его личность не вызывала никаких вопросов. Отличник, спортсмен, комсомолец. Идеальный гражданин советского общества, какие могут быть подозрения? Однако милиционер выяснил, что накануне мытищинского налета Лукин побывал на стадионе в Красногорске. Постепенно Арапов составил круг знакомых молодого человека, среди которых был и Митин. Сопоставив все имеющиеся факты и доказательства, оперативники решили задержать членов банды.

СЛЕДСТВИЕ И СУД

Ранним утром 14 февраля 1953 года для кровавой группировки все было кончено. На рассвете милиционеры ворвались в дом Митина. Тот вел себя спокойно и сопротивления не оказал, будто бы знал, что рано или поздно за ним должны прийти. Вскоре были арестованы и другие члены банды. Когда отчеты о личности пойманных легли на стол к милицейскому и партийному начальству, те ужаснулись: восемь из них были работниками-ударниками,  один – примерным студентом авиационного института, а еще двое – не вызывавших никаких нареканий студентами военных училищ.

Митин прекрасно понимал, что за все совершенные им деяния ему грозит высшая мера наказания – расстрел, поэтому не стесняясь рассказывал оперативникам обо всех своих "подвигах" в качестве лидера преступной группы. состоявшийся суд признал членов банды виновными. Митин вместе с Самариным были приговорены к смертной казни. Остальные члены преступной группировки получили от 10 до 25 лет лишения свободы.

СЛЕД В ИСКУССТВЕ

Следует отметить, что следствие по банде Митина не получило практически никакого освещения в советской прессе. Комсомольцы, ударники и спортсмены в соответствии с официальной советской идеологией быть преступниками и душегубами не могли.

Однако спустя 22 года после ликвидации банды "митинцев", их похождения стали основой для романа Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия". В книге действует кровавая и неуловимая банда "Черная кошка", прототипом для которой и стала группировка Митина. А главный герой романа – Владимир Шарапов – списан с сыгравшего ключевую роль в поимке бандитов следователя Владимира Арапова. Кроме того, в 1979 году на советские экраны вышел фильм Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Картина вскоре стала культовой, и не теряет своей популярности и по сей день, продолжая приковывать к экранам внимание неравнодушных зрителей.

Фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Автор: Иван Поляков18 февраля 2017, 13:12

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