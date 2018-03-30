Вкладчики "МММ" устраивают Мавроди тайные похороны

Создателя финансовой пирамиды АО "МММ" Сергея Мавроди похоронят на средства бывших вкладчиков. Об этом стало известно от экс-адвоката бизнесмена, юриста Александра Молохова.

Тело Мавроди забрала из морга бывшая супруга предпринимателя. Оно пролежало там несколько дней, поскольку родственники за ним не пришли. До недавнего времени было неясно, кто же все-таки будет хоронить основателя самой известной в России пирамиды.

"Материальную помощь в похоронах организовала инициативная группа участников "МММ", – цитирует Молохова Business FM. Адвокат добавил, что место погребения держится в секрете.

Также юрист рассказал, что Мавроди будет предан земле не в общей могиле. "Хотя брат действительно отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище, где похоронены его отец и мать. С братом у него были отношения плохие, они поссорились еще в середине 90-х по перспективам развития той или иной пирамиды", – сказал Молохов.

Ранее российская компания SpaceWay предложила родственникам основателя АО "МММ" оригинальную идею проводов его в последний путь: развеять прах Мавроди в космосе. Напомним, бизнесмен умер в больнице 26 марта в возрасте 62 лет от сердечного приступа. Предположительно, траурная церемония состоится не раньше 2 апреля: отложить ее пришлось из-за семейных дрязг.