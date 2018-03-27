Ремчуков объяснил происхождение одинаковых игрушек на Манежной
Как рассказал глава городской Общественной палаты Константин
Ремчуков, он с утра согласовал со столичным градоначальником Сергеем Собяниным организацию акции в центре Москвы. После
этого, по словам Ремчукова, он попросил помощницу связаться с аппаратом
Общественной палаты и на имеющиеся в его распоряжении деньги купить игрушки
Речь идет о небольших деньгах, уточнил глава московской ОП: "Не знаю точно, но я думаю, штук 50 (игрушек – Прим. ред.) было закуплено". Эти игрушки раздавали при подходе к мемориалу тем, кто по каким-то причинам не смог или купить, или принести их на акцию памяти.
Кроме того, рассказал Ремчуков РИА новости, это делалось и для тех москвичей и гостей столицы, кто мог попасть на акцию случайно, но, при этом, хотели почтить память жертв пожара. "Организатор должен думать и об этом, если мы организуем по нашей инициативе, то потратить небольшие деньги и купить несколько игрушек, это нормально, – сказал глава ОП Москвы. – Не думаю, что я потратил больше 20 тысяч рублей на все".
Напомним, по распоряжению мэра Москвы на Манежной площади у входа в Александровский сад был организован мемориал в память о жертвах трагедии в Кемерово. Любой желающий может прийти сюда и возложить цветы или игрушки. Отмечается, что в течение нескольких часов сюда пришли тысячи людей.
Жители города и приезжие с цветами в руках шли сюда от метро еще до официального открытия мемориала, которое состоялось в 17 часов. В числе тех, кто решил почтить память погибших в торговом центре "Зимняя вишня" были старики и дети. Возложить цветы к мемориалу можно будет и завтра, 28 марта.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек.
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