Ремчуков объяснил происхождение одинаковых игрушек на Манежной

Общественная палата Москвы специально закупила мягкие игрушки для того, чтобы раздавать их тем, кто принимал участие в акции на Манежной площади. Пришедшие на мероприятие в память о жертвах пожара в Кемерово могли возложить игрушки вместе с цветами к символическому мемориалу.





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