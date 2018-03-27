Как спасти Россию от жутких пожаров в ТЦ
"Хромая лошадь", пожар в казанском ТЦ "Адмирал", теперь кемеровская "Зимняя вишня". Каждое из этих заведений проходит большое число проверок, в том числе, на предмет пожарной безопасности. Как же получается так, что в огромных развлекательных комплексах не соблюдаются элементарные требования к безопасности, в чем причина такого разгильдяйства?
Для меня большое откровение то, что вы сказали о проверках. Сегодня надзорные органы превратно толкуют понятия "контрольных каникул". Формально ссылаясь на 294 закон (Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) – Прим. ред.), контролеры стараются вообще не выходить на объекты. По тем же хозяйствующим субъектам, куда они все-таки вышли, в большинстве случаев нарушения "не устанавливаются" либо обнаруживаются "незначительные недостатки".
Естественно, я говорю, в первую очередь, о нормах пожарной безопасности. Будучи субъектом общественного контроля, только за последние 15 месяцев я направил более 40 обращений в надзорные органы МЧС, и результаты весьма плачевны. В 19 случаях ответ даже не поступал, еще в четырех – не согласовала проведение проверки прокуратура. Только на двух объектах надзорные мероприятия, в результате которых виновники были привлечены к административной ответственности, были реализованы в необходимом объеме. Через один-два месяца я контрольно осмотрел эти объекты… К сожалению, все нарушения остались на месте.
При этом речь идет о предприятиях общественного питания, досуговых и культурных учреждениях, то есть местах, где ежедневно сконцентрировано огромное число посетителей.
План эвакуации тц Зимняя вишня, посмотрите и догадайтесь куда бежать в случае пожара. Если мы в спокойной обстановке задумываемся куда бежать по этой схеме, то как разобраться в экстренной ситуации. #кемерово pic.twitter.com/Q5QpQQe7e5— N A R A N (@naran_official) 27 марта 2018 г.
Зачастую виновными в такого рода трагедиях становятся "мелкие сошки" или руководители структур, владеющие помещениями, их собственники (и по делу о пожаре в "Зимней вишне" именно такая ситуация). Как правило, тем, кто утверждал проекты зданий, принимал их в эксплуатацию, следил за исполнением всех требований безопасности, удается уйти от ответственности. Почему так происходит?
Так происходит потому, что нынешняя система обеспечения пожарной безопасности сама по себе порочна и дефектна. Напомню: реформа органов исполнительной власти 2004 года подразумевала, что федеральные министерства занимаются нормотворческой деятельностью, а федеральные службы – контрольной и надзорной. После того, как Государственная противопожарная служба в 2001 году была присоединена к МЧС, в структуре министерства она оказалась на правах "бедного родственника".
При этом выработкой госполитики в сфере пожарной безопасности занимается, естественно, государство. Надзором за исполнением законодательства, в т.ч. в сфере пожарной безопасности, занимается государство. По недавно принятому закону о профилактике правонарушений (Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" – Прим. ред.) таковой профилактикой занимается тоже государство. Вместе с тем, субъектам общественного контроля законом дано право профилактировать правонарушения. Так вот: две надлежащие реакции на 40 обращений – это всего лишь 5% результативность работы нашего государства. Поэтому кого, как и за что ни признали бы виновным в этой ужасной трагедии, большого значения не имеет.
После подобных кемеровскому происшествия звучат призывы ужесточить требования, проверить состояние, привести в порядок и так далее. Что необходимо сделать прежде всего, чтобы был реальный результат и такого рода ЧП не повторялись?
Никакие преференции малому и среднему бизнесу не должны служить основанием для тотального преступного несоблюдения элементарных норм безопасности. Выступая сегодня в эфире одного из телеканалов, я обратился к президенту Владимиру Путину с призывом реорганизовать органы пожарного надзора и выделить их в отдельную федеральную службу, а также обратиться к своему кадровому резерву. Пусть спросит: кто готов её возглавить? у кого в порядке с совестью, с ответственностью и со специальными знаниями? И это главная сторона вопроса.
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