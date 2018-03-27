Украинский пранкер объяснил циничные шутки о трагедии в Кемерово
Пранкер подтвердил, что выкладывал аудио-ролики на своем канале в YouTube. В них он цинично разыгрывал работников морга, говоря о жертвах трагедии.
Вольнов полагает, что российские власти "будут пытаться замолчать количество потерь". "Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах", – цитирует украинского пранкера РБК. "Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия. МЧС-ники могли достать детей, но они позволили им задохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили свое государство", – резюмировал блогер.
Напомним, аудиозапись телефонного разговора Евгения Вольнова с сотрудником кемеровского морга появилась на его Youtube-канале 25 марта. Представившись судмедэкспертом, пранкер говорил собеседникам, что им стоит ожидать не менее 300 тел из "Зимней вишни".
Как писали Dni.Ru, жители Кемерово, вышедшие 27 марта на митинг, требуют от властей рассказать правду о пожаре, а от губернатора области Амана Тулеева – ухода в отставку. Прибывший в регион президент России Владимир Путин призвал не верить информации о трагедии в соцсетях и дождаться официальных данных о погибших.
Вечером 27 марта глава МЧС России Владимир Пучков объявил об окончании поисковой операции в Кемерово. По официальным данным, при пожаре в ТЦ погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Вероятными причинами возгорания назвали замыкание электропроводки и поджог.
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