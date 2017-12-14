Останки жертв катастрофы МН17 нашли в Донбассе

Останки жертв крушения лайнера "Малайзийских авиалиний" МН17 передадут Нидерландам. Они были обнаружены недавно на месте катастрофы в районе Тореза. Генпрокуратура ДНР ожидает официального запроса голландских властей.



Фрагменты костей нашел гражданин США Патрик Ланкастер в районе села Грабово, сообщили генпрокуратура провозгашенной Донецкой народной республики.

"Недавно найдены останки тел погибших в результате крушения малайзийского "Боинга" под Торезом. Мы готовы передать их голландской стороне, если они к нам обратятся за этим. Я думаю, что они должны проявить какой-то интерес к этому", – заявил начальник следственного управления надзорного органа Роман Белоус.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Обстоятельства катастрофы пока не выяснены. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии. Киев обвиняет Москву и донецких ополченцев. В ДНР считают инцидент провокацией украинских властей.

В октябре сотрудники генеральной прокуратуры ДНР уже передавали голландской стороне останки человеческих тел. Предполагается, что они также принадлежат жертвам крушения "Боинга". Были переданы и фрагменты лайнера, найденные в сентябре при обследовании места трагедии, передает Донецкое агентство новостей.

#ДНР Город Герой #Горловка ..

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Настя. 12 лет.

Даша. 6 лет.

Кирилл. 1 годик.

Нельзя прощать Украину, и нельзя такое забыть. Вечная память и земля пухом маленьким Ангелочкам #Донбасса вознесшимся на небо.. pic.twitter.com/i7UoONNObq — (☦) Влад (@MrVlad06) 12 декабря 2017 г.

Агентство также сообщает о новых обстрелах Донецка со стороны ВСУ. Повреждены амбулатория и две хозпостройки. "Сегодня в районе 10:00 у нас был обстрел. В ходе обхода зафиксировано, что в результате попадания снарядов разрушения получили два гаража, сгорел один автомобиль, повреждено остекление амбулатории Центра первичной медицинской помощи в поселке Трудовские", – сообщили городские власти.