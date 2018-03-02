В вечной мерзлоте нашли угрозу всему живому

Ученые Амстердамского свободного университета выяснили, к чему приведет таяние вечной мерзлоты. В результате этого процесса увеличится объем выбрасываемого в атмосферу углерода.

Климат на нашей планете изменится в сторону потепления. Это спровоцирует связанные с этим такие катастрофические явления, как засуха, наводнения и экстремальные заморозки.

Специалисты изучили химический состав воды в озерах и реках на северо-западных территориях Канады. Они выявили, что летом в водоемах увеличивается содержание растворенного углерода и углекислого газа. Исследователи связывают это с тем, что по мере таяния вечной мерзлоты освобождается углерод, ранее находившийся в остатках растений, которые сохранились в промерзлой почве, сообщает издание Science Alert.

Также ученые допускают, что выброс "древнего" углерода может быть частью обычного геохимического цикла. Дело в том, что "старый" углерод может меняться местами с тем, что попал в вечную мерзлоту недавно. Таким образом, становится трудно определить, связана ли утечка древней органики с обычным круговоротом вещества или глобальным потеплением. Однако эксперты полагают, что наиболее вероятен второй вариант.

Ранее российские ученые сообщили, что период общепланетарного потепления сменится постепенным глобальным похолоданием. Произойдет это примерно после 2022 года, считает заведующий отделом гидрометеорологии и экологии Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (СибНИГМИ) Николай Завалишин. В настоящее время наша планета подбирается к пику глобального потепления.