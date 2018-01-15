Раскрыты жуткие последствия глобального потепления

Американские ученые предупредили о грядущей катастрофе. От наводнений могут пострадать такие регионы, как Центральная Европа, Китай, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан и Индонезия.

Специалисты выяснили, что в ближайшие 25 лет из-за глобального потепления десятки миллионов человек окажутся под угрозой, вызванной разливами рек. С повышением температуры шторма и ливни будут сильнее во многих частях света. В свою очередь это значительно увеличит риск наводнений, не связанных с повышением уровня Мирового океана.

Для защиты населения наиболее подверженных риску регионов потребуется принять серьезные меры, считают исследователи. В противном случае не избежать массовой гибели людей, сообщает журнал Science Advances.

По оценкам ученых, в США и Канаде число людей, проживающих в зоне риска, увеличится со 100 тысяч до миллиона, а в Китае достигнет 55 миллионов. Специалисты отметили, что 25-летний период они выбрали, поскольку тенденцию к потеплению на этом промежутке времени не удастся изменить никакими мерами.

Как писали Dni.Ru, за последние 200 лет деятельность человека привела к выбросам в атмосферу более 600 миллиардов тонн углерода. В масштабах всей атмосферы это способствовало росту содержания в ней углекислого газа примерно на 0,012% и увеличению средней глобальной температуры воздуха на 1 градус Цельсия (на 1,5 градуса – на континентах).