Глобальное потепление сменится похолоданием

Период общепланетарного потепления сменится постепенным глобальным похолоданием. Колебания температуры на Земле цикличны и не связаны с жизнедеятельностью человека.

Ученые не склонны пугать человечество таянием ледников и связанными с этим глобальными катаклизмами. В общепланетарном масштабе перепады температуры не настолько значительны, чтобы вызвать, например, очередной Всемирный Потоп.

На планете потеплеет в среднем всего на 1,1 градуса, после чего средняя температура медленно начнет снижаться. Произойдет это примерно после 2022 года, – считает заведующий отделом гидрометеорологии и экологии Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (СибНИГМИ) Николай Завалишин.

"После этого пойдет постепенный спад, независимо от того, сколько человек будет сжигать углеводорода", – цитирует ученого ТАСС.

По мнению Завалишина, температурный цикл планеты длится около полувека. Приблизительно 10 лет на Земле теплеет, после чего на протяжении 40-50 лет температура снижается. После этого цикл повторяется.

Сейчас планета подбирается к пику глобального потепления. Даже Арктика потеряла заметную часть ледников. Но уже примерно через пять лет средняя температура Земли вновь начнет снижаться.