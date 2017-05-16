Глобальное потепление сменится похолоданием
Ученые не склонны пугать человечество таянием ледников и связанными с этим глобальными катаклизмами. В общепланетарном масштабе перепады температуры не настолько значительны, чтобы вызвать, например, очередной Всемирный Потоп.
На планете потеплеет в среднем всего на 1,1 градуса, после чего средняя температура медленно начнет снижаться. Произойдет это примерно после 2022 года, – считает заведующий отделом гидрометеорологии и экологии Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (СибНИГМИ) Николай Завалишин.
"После этого пойдет постепенный спад, независимо от того, сколько человек будет сжигать углеводорода", – цитирует ученого ТАСС.
По мнению Завалишина, температурный цикл планеты длится около полувека. Приблизительно 10 лет на Земле теплеет, после чего на протяжении 40-50 лет температура снижается. После этого цикл повторяется.
Сейчас планета подбирается к пику глобального потепления. Даже Арктика потеряла заметную часть ледников. Но уже примерно через пять лет средняя температура Земли вновь начнет снижаться.
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