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Общество

А был ли мальчик: Почему Лондон прячет отравленного Скрипаля

Фото: pixabay.com
В истории с отравленным в Англии бывшим разведчиком Сергеем Скрипалем пока что больше вопросов, чем ответов. Главный из них – а не выдумана ли вся эта история от начала до конца с целью еще большей изоляции России и смены власти в Кремле?
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Если прокрутить назад все события в маленьком городке Солсбери и сравнить их с делом Александра Литвиненко, то в глаза бросается одна очень важная деталь. Сразу же после отравления опального полковника ФСБ в Лондоне в 2006 году в местной прессе появились фотографии потерявшего волосы страдальца в зеленой больничной пижаме.

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Эти снимки обошли все мировые СМИ и стали козырем в руках британских властей, которые тогда (как, впрочем, и сейчас) в первые же часы обвинили Россию в отравлении перебежчика. Но вот незадача – ни фото, ни видеокадров отравленного загадочным газом "Новичок" Сергея Скрипаля и его дочери Скотленд-ярд нам не предоставил и это стало первым звоночком для того, чтобы задуматься – а не срежиссированный ли спектакль показывает Лондон всему миру в тот самый час, когда в России вот-вот пройдут президентские выборы.

В рамках развернутой в последние годы, и особенно усилившийся перед выборами и чемпионатом мира по футболу антироссийской кампании, отравление шпиона-перебежчика как нельзя лучше вписывается в канву мировой изоляции России и тыканья ее как котенка носом в якобы свои же ошибки и даже, как утверждают на Западе, преступления. Истерия началась сразу же после воссоединения Крыма, а сейчас, похоже, достигла своего пика – в ход пошли грубые и грязные методы.


Можно предположить, что никакого отравления Скрипаля и вовсе не было, а сам он и его дочь по программе защиты свидетелей находятся в надежном месте. Это, конечно, версия больше конспирологическая, чем практическая, но – почему нет?

Еще один факт, который заставляет задуматься. Неподалеку от места, где нашли отравленных Скрипалей находится научный парк "Портон Даун" - крупнейшее в Западной Европе производство химического и бактериологического оружия. Это самое закрытое место в Великобритании. По неофициальным данным, в середине прошлого столетия здесь проходили испытания действия ЛСД и других химических веществ, причем, страшные опыты проводились не только на животных, но и на людях.

Фото: GLOBAL LOOK press

17 лет назад в маленьком городке Солсбери рядом с "Портон Даун" при загадочных обстоятельствах погиб российский перебежчик, биолог Владимир Пасечник. Может все дело в том, что Сергей Скрипаль работал на англичан в рискованном деле создания нового оружия и просто недостаточно тщательно вымыл руки перед выходом с секретного производства?

По версии британских следователей для отравления семьи Скрипалей использовался газ "Новичок". О его существовании 99,9% населения Земли даже не знало до 4 марта 2018 года. Так широко разрекламированный британцами яд создали в СССР в эпоху Брежнева. До настоящего времени никто и не знал, что такое вещество есть в арсенале спецслужб. К слову, у России его и нет вовсе, так как она достаточно давно выполнила все свои обязательства по утилизации химического и бактериологического оружия.

Фото: GLOBAL LOOK press

Говорят, что одним из создателей "Новичка" был советский и российский химик-перебежчик Вил Мирзаянов. Сейчас он спокойно работает в США и даже умудряется подписывать воззвания российской оппозиции сомнительного содержания. Напрашивается простой вопрос – мог ли господин Мирзаянов увезти с собой за океан формулу газа и там воссоздать его в лаборатории? Очевидно, что мог, а значит, пресловутый российский след уже можно подвергнуть серьезному сомнению.

И, наконец, еще одна деталь, на которую даже указывал российский МИД – по каким-то непонятным причинам Лондон отказывается передавать Москве образцы смертельного газа и вообще какую-либо информацию об отравлении Скрипаля. Если ты обвиняешь конкретное государство в тяжелейшем преступлении, то почему скрываешь факты? Значит, не все чисто в этой поистине мутной истории.

Автор: Александр Комаров16 марта 2018, 22:01

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