Весна отменяется: москвичей атакуют мартовские морозы

Синоптики сообщили, что весна в Москве и области откладывается до конца марта. В грядущие выходные столбики термометров опустятся до -20 градусов.



Начало следующей недели встретит жителей столицы потеплением – температура поднимется до нуля. 20 марта ожидается +1 градус, однако позже, в среду и четверг, вновь похолодает. В ночь на пятницу температура опустится до -16. Морозы продержатся в мегаполисе все выходные: в ночное время ожидается до -20 градусов, сообщает сетевое издание m24.ru.

Также стало известно, что средняя суточная температура будет соответствовать середине февраля, что ниже весенней нормы на пять градусов. Местами пройдет слабый снег, а в воскресенье выглянет долгожданное солнце.

Из-за прогнозов погоды столичные и областные горнолыжные склоны продлевают сезон, а на прилавках магазинов снова появилась зимняя одежда – утепленные куртки с капюшонами на меху и пуховики. Что касается первоцветов, то в 2018 году их появление отстает от нормы на несколько недель.

Так, главный садовник Ботанического сада МГУ Антон Дубенюк убежден, что это связано с большим количеством осадков, выпавших за минувшую зиму, а также с затяжной весной. Насекомые выйдут из спячки, когда воздух в столице и области прогреется до +5 градусов, передает телеканал "360". Полноценную весну синоптики пообещали в апреле.