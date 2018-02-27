Морозы в Москве побили рекорд

В столице температура воздуха в ночь на вторник, 27 февраля, впервые за зиму опустилась ниже -20. По данным метеорологов, воздух в районе ВДНХ остыл до -21,7, а в Тушино – до -23,5, пишет "Газета.ru".

Таким образом, 27 февраля – самый холодный день зимы. Температурный рекорд московская погода бьет третий раз подряд: 25 и 26 февраля были установлены минимумы на уровне -18,8 и -19,8 соответственно.