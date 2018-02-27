Когда в Москве закончится адский холод

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, когда в столице наступит потепление. По словам синоптика, ночи 25, 26 и 27 февраля были самыми холодными за зиму.

В ночь на 27 февраля температура опустилась до -21,7 градуса. Это на 11,8 градуса меньше среднесуточной нормы. Специалист отметил, что антициклон продолжает стоять над Скандинавским полуостровом, но с юга на Черное море выходит средиземноморский циклон, который будет пытаться вытеснить его на северо-восток.

Ночь на 28 февраля будет малооблачной, ожидается небольшой снег: выпадет меньше миллиметра осадков. Температура в Москве опустится до -22 градусов, по области – до -29. Днем столбики термометров покажут до -14 градусов. Теплее будет 1 марта – от -8 до -12 градусов. При этом ветер усилится до 15 метров в секунду.

Анатолий Цыганков пообещал, что потепление начнется со 2 марта, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на RT. В этот день будет от -5 до -10 градусов, а к 5 марта – от -1 до -6. Аналогичные прогнозы относительно отступления адских холодов от столицы озвучил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тем не менее до климатической нормы показатели все еще не дойдут.

Публикация от Виктория Балдина (@baldina.viktoriya) Фев 26, 2018 в 11:28 PST

Подобные морозы в Москве считаются аномальными для этого периода. Несколько дней подряд в городе продлевают оранжевый уровень погодной опасности из-за низких температур. Москвичам и жителям области рекомендуют реже выходить на улицу, много двигаться, тепло одеваться и мазать руки и лицо специальным защитным кремом.

Отметим, эта зима уже успела побить рекорд и по влажности. За три месяца выпало 218 миллиметров осадков – 163% от сезонной нормы.