В Москву придут аномальные морозы
Арктические морозы придут в московский регион уже в эти выходные и продержатся до конца месяца. Ведущие синоптики сообщают, что температура воздуха будет на 17 градусов ниже климатической нормы, а на смену холодам придут метели. По прогнозам метеорологов, столица достигнет "морозного дна" ко вторнику, 27 февраля. Утром ожидается -23...-28 градусов, а днем столбики поднимутся до -15...-20.
Замначальника Гидрометцентра России Анатолий Цыганков передает, что конец зимы выдастся для московских широт аномально холодным. "В ночь на 23-е число температура в Москве будет от -17 до -20, по области – до 25 градусов мороза, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. Такая же погода сохранится и на 24-е число, а 25 и 26 февраля будет понижение ночью", — добавил эксперт. Также объявлено, что 24 и 25 февраля будут самыми холодными выходными этой зимы, сообщает телеканал "360".
Ранее стало известно, что из-за наступивших морозов коммунальные службы столицы перевели на усиленный режим работы. Также сотрудники МЧС выпустили экстренное предупреждение об аномальных холодах и порекомендовали горожанам не выходить на улицу без необходимости, а также пользоваться средствами против обморожения. Водителям рекомендуется не планировать дальние маршруты в период заморозков.
Что касается весны, то, по прогнозам синоптиков, она начнется с метели. "К началу календарной весны холода немного отступят, но зато на столицу обрушатся обильные снегопады — до трети месячной нормы, сопровождаемые усилением ветра, метелью, ухудшением видимости и заносами на дорогах", – добавили специалисты из центра погоды "Фобос".
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