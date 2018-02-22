В Москву придут аномальные морозы

К началу следующей недели температура воздуха в Москве достигнет рекордно низких показателей за текущую зиму. Такие холода, по словам синоптиков, бывают в конце февраля раз в десять лет.

Арктические морозы придут в московский регион уже в эти выходные и продержатся до конца месяца. Ведущие синоптики сообщают, что температура воздуха будет на 17 градусов ниже климатической нормы, а на смену холодам придут метели. По прогнозам метеорологов, столица достигнет "морозного дна" ко вторнику, 27 февраля. Утром ожидается -23...-28 градусов, а днем столбики поднимутся до -15...-20.

Замначальника Гидрометцентра России Анатолий Цыганков передает, что конец зимы выдастся для московских широт аномально холодным. "В ночь на 23-е число температура в Москве будет от -17 до -20, по области – до 25 градусов мороза, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. Такая же погода сохранится и на 24-е число, а 25 и 26 февраля будет понижение ночью", — добавил эксперт. Также объявлено, что 24 и 25 февраля будут самыми холодными выходными этой зимы, сообщает телеканал "360".

Ранее стало известно, что из-за наступивших морозов коммунальные службы столицы перевели на усиленный режим работы. Также сотрудники МЧС выпустили экстренное предупреждение об аномальных холодах и порекомендовали горожанам не выходить на улицу без необходимости, а также пользоваться средствами против обморожения. Водителям рекомендуется не планировать дальние маршруты в период заморозков.

Что касается весны, то, по прогнозам синоптиков, она начнется с метели. "К началу календарной весны холода немного отступят, но зато на столицу обрушатся обильные снегопады — до трети месячной нормы, сопровождаемые усилением ветра, метелью, ухудшением видимости и заносами на дорогах", – добавили специалисты из центра погоды "Фобос".