В "Русском лото" изменятся правила после скандала с обманом

Госдума в третьем, окончательном чтении утвердила закон, изменяющий правила участия в лотереях. Теперь билеты будут продаваться только по паспорту, а подростки не смогут забрать выигрыш.

Закон, принятый нижней палатой парламента в третьем чтении, регулирует приобретение лотерейных билетов и выплату выигранных сумм. К новым правилам должны быть готовы как участники, так и организаторы разнообразных розыгрышей.

В соответствии с новыми правилами, если размер выигрыша не будет превышать 15 тысяч рублей, для его получения удостоверение личности не понадобится. Исключение составляют случаи, когда у оператора возникнет сомнение в совершеннолетии победителя.

Это нужно потому, что по новым правилам несовершеннолетним нельзя делать ставки и приобретать лотерейные билеты. Если выигрыш окажется больше 15 тысяч рублей, потребуется паспорт.

Также закон вводит понятие "Электронный лотерейный билет", передает телеканал "360". Если он принесет выигрыш, то для получения суммы менее чем 15 тысяч рублей счастливчику нужно лишь подтвердить свое совершеннолетие. С более крупными призами дело обстоит не сильно сложнее – достаточно пройти упрощенную идентификацию.

Отметим, изменение правил коснется всех действующих в стране лотерей, в том числе "Русского лото". Не так давно название компании прогремело на всю страну в связи со скандалом. Организаторов розыгрыша миллиарда рублей уличили в обмане.

Победителя лотереи должны были назвать 1 января в 20:00 мск, однако о выигрыше стало известно намного раньше. Один из пользователей портала Pikabu рассказал, что подобные "псевдопрямые трансляции" идут в каждом регионе по местному времени.

В розыгрыше, таким образом, участвуют только те билеты, что были проданы до первого выхода программы в эфир. Пользователи Сети подняли настоящую волну критики: они уверены, что их могли обмануть.