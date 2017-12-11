"Русское лото" уличили в двойном обмане
Автор поста в сообществе "Антимошенник" на сайте Pikabu разметил его под названием "Как русское лото может обмануть дважды". Согласно истории, некая женщина уверяла, что купила лотерейный билет за 50 рублей, а выиграла 68, но не смогла забрать выигрыш, поскольку информация о пунктах выдачи на сайте "Русского лото" оказалась устаревшей. Тогда она позвонила по номеру, указанному в билете, в результате чего с нее якобы списали 256 рублей.
Посетители сайта усомнились в подлинности истории. Один из пользователей позвонил по номеру, указанному на его билете, и выяснил, что звонок платный только для жителей Дальнего Востока. Однако и для них стоимость не превышает пяти рублей.
Другие сообщили, что билет стоит не 50 рублей, а 100. Но критиков попросили учесть, что отзыв был оставлен еще в 2012 году. Некоторые отметили, что женщину им совсем не жалко, поскольку нужно знать, "что бесплатные звонки только на 8-800".
У части посетителей дискуссия вызвала ностальгию. Многие же использовали шанс, чтобы поделиться собственным опытом участия в лотерее. Так, один из фолловеров заверил, что купил билет государственной лотереи за 100 рублей, а выиграл 50 тысяч.
Как писали Dni.Ru, большой куш может стать настоящим кошмаром. Для незрелой личности внезапно полученные деньги оказывают серьезную нагрузку на психику, заверили специалисты.
По мнению врача-психотерапевта Александра Пятницкого, чаще всего участниками лотерей становятся люди, которых не покидает надежда "попасть в сказку". Однако в их сознании не укладывается, что делать с такими огромными суммами.
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