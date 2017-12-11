"Русское лото" уличили в двойном обмане

В Сети обсудили выигрыши и проигрыши в лотерее "Русское лото", которая выходит на НТВ. Один из пользователей опубликовал отзыв, оставленный еще в 2012 году.

Автор поста в сообществе "Антимошенник" на сайте Pikabu разметил его под названием "Как русское лото может обмануть дважды". Согласно истории, некая женщина уверяла, что купила лотерейный билет за 50 рублей, а выиграла 68, но не смогла забрать выигрыш, поскольку информация о пунктах выдачи на сайте "Русского лото" оказалась устаревшей. Тогда она позвонила по номеру, указанному в билете, в результате чего с нее якобы списали 256 рублей.

Посетители сайта усомнились в подлинности истории. Один из пользователей позвонил по номеру, указанному на его билете, и выяснил, что звонок платный только для жителей Дальнего Востока. Однако и для них стоимость не превышает пяти рублей.

Другие сообщили, что билет стоит не 50 рублей, а 100. Но критиков попросили учесть, что отзыв был оставлен еще в 2012 году. Некоторые отметили, что женщину им совсем не жалко, поскольку нужно знать, "что бесплатные звонки только на 8-800".

У части посетителей дискуссия вызвала ностальгию. Многие же использовали шанс, чтобы поделиться собственным опытом участия в лотерее. Так, один из фолловеров заверил, что купил билет государственной лотереи за 100 рублей, а выиграл 50 тысяч.

Как писали Dni.Ru, большой куш может стать настоящим кошмаром. Для незрелой личности внезапно полученные деньги оказывают серьезную нагрузку на психику, заверили специалисты.

По мнению врача-психотерапевта Александра Пятницкого, чаще всего участниками лотерей становятся люди, которых не покидает надежда "попасть в сказку". Однако в их сознании не укладывается, что делать с такими огромными суммами.