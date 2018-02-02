Назван рассадник опасных бактерий в доме

Ученые из Аризонского университета (США) посоветовали чаще стирать кухонное полотенце. Оно может стать "родным домом" для кишечной палочки.

Специалисты выяснили, как развиваются бактерии в полотенцах, которыми вытирают руки, посуду или поверхности на кухне. Для этого исследователи изучили 82 полотенца разных семей из пяти крупных городов США и Канады.

На 89% из них нашли колиморфные бактерии, причем на 25,6% – кишечную палочку. Последняя заводилась в полотенцах, которые не стирались дольше.

"Многие не моют руки тщательно и, когда вытирают о полотенце, втирают в них бактерии. Примерно через два дня, если вы вытрете лицо о полотенце, на вас будет больше кишечных палочек, чем если вы засунете голову в унитаз и нажмете на смыв", – цитирует Time ученого Чарльза Герба.

Колиморфные бактерии относятся к семейству энтеробактерий. Среди них встречаются такие патогены, как сальмонелла и чумная палочка.

Ранее американские ученые установили, что офисные кружки буквально усыпаны опасными микробами. На поверхности 20% из них были обнаружены фекальные бактерии.

Помимо посуды, разносчиком бактерий является офисная техника – компьютер, клавиатура, мышка, телефон. Однако "лидерами" по-прежнему считаются бумажные деньги. Самые грязные – российские рубли, в частности 50-рублевки с рынков. Их активно используют при размене.