В 20% офисных кружек обнаружили фекалии

Оказывается, пить кофе или чай на работе может быть опасно для здоровья. Американские ученые установили, что поверхность офисных кружек буквально усыпана микробами.

Доктор биологических наук, профессор микробиологии окружающей среды Университета Аризоны Чарльз Герба пришел к выводу, что 90% кружек, обитающих на офисной кухне, содержат опасные микробы. А на поверхности 20% из них обнаружены фекальные бактерии, передает Mirror.

Как объясняет ученый, очень часто мы моем кружки на работе общей губкой, которая не дезинфицируется должным образом. Именно поэтому на офисной посуде скапливается множество микробов, даже если на первый взгляд она кажется чистой. Герба рекомендует забирать кружку домой и мыть ее в посудомоечной машине.

Помимо офисной посуды, отличным разносчиком бактерий также является офисная техника – клавиатура, мышка, стационарный телефон, экраны смартфонов. Но лидерами среди распространителей бактерий по-прежнему являются бумажные деньги.

Самыми грязными считаются российские рубли, в частности 50-рублевки с рынков. Их активно используют при размене. До банков такая купюра может не доходить годами.

Еще опаснее только популярная китайская купюра в 100 юаней. Она является мировым рекордсменом по среднему числу патогенных микроорганизмов. Примечательно, что болезнетворные бактерии есть на всех банкнотах, которые были в обращении хотя бы месяц.

Самой безопасной валютой в мире сейчас можно считать евро. Они покрыты бактерицидным материалом, что снижает вероятность заражения в десятки раз.

