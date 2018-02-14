Россия и Армения будут выстраивать особые отношения

Главным пунктом назначения в рамках визита делегации армянского парламента в Москву была Госдума. В ходе посещения здания на Охотном ряду депутаты из закавказской республики пообщались с российскими законодателями, провели ряд встреч и переговоров, а также совместно с российскими народными избранниками приняли участие в открытии выставки. В рамках церемонии выступил депутат Госдумы, "друг Армении" Артур Чилингаров, который отметил что Москва и Ереван вместе движутся в правильном направлении.



Экспозиция с символичным названием "Вместе" посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Арменией. Также она призвана напомнить посетителям о 300-летии с момента основания Российской и ново-Нахичеванской епархии святой Армянской Апостольской православной церкви. Представленные предметы истории и искусства раскрывают историческую и современную Армению.



Организаторами выставки выступили думский комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками вместе с посольство Армении в Москве. Вместе с коллегами участие в торжественной церемонии открытия приняли руководители Госдумы и армянского парламента Вячеслав Володин и Ара Баблоян.

В ходе выступления они отметили историческую близость двух стран и их жителей. Многолетнее партнерство Володин и Баблоян назвали стратегическим, а нынешнее состояние отношений между Москвой и Ереваном оценили как новую главу в истории двух народов.





Как отметил Вячеслав Володин, выставка в Госдуме является хорошим поводом для того, чтобы намечать новые вехи в отношениях двух стран. Он подчеркнул, что парламентарии России и Армении планируют расширять круг сотрудничества для решения стратегических задач.



В рамках торжественной церемонии также выступил депутат Госдумы, полярник Артур Чилингаров, которого Вячеслав Володин назвал "другом Армении". Заслуженный полярник напомнил, что по национальности он является армянином и никогда не терял связи с исторической родиной. По его мнению, Россия и Армения совместно двигаются в правильном направлении.

"Я очень рад, что сегодня здесь находится такая представительная армянская делегация. Мы будем делать все, чтобы братские отношения между нашими странами развивались", – заявил Артур Чилингаров.

В заключении спикер Госдумы выразил надежду, что и в парламенте Армении появится "свой Чилингаров". По мнению Вячеслава Володина, этот человек мог бы стать проводником особого отношения к России и к русскому языку в высшем законодательном органе Армении, как российский депутат в Госдуме.