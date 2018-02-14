Россия и Армения укрепляют парламентские связи

Россия и Армения поддерживают конструктивный диалог на высшем уровне и намерены координировать позиции на межпарламентских площадках. Об этом говорилось на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем национального собрания Армении Арой Баблояном.

Москва и Ереван укрепляют парламентские связи – в российской столице с визитом находится председатель национального собрания Армении Ара Баблоян. Сегодня, 14 января он вместе со спикером Госдумы принял участие в открытии на Охотном ряду выставки посвященной 25-летию установления дипломатических отношений России и Армении.

"Традиционно партнерские отношения, складывавшиеся в течение веков между нашими народами – прочная основа дальнейшего российско-армянского сотрудничества. Наши страны поддерживают конструктивный диалог на высшем уровне, взаимодействуют парламентские структуры, расширяются культурные и образовательные связи", – сказал спикер Думы на встрече со своим армянским коллегой.

Россия и Армения – стратегические партнеры. Наши страны на протяжении многих веков живут в дружбе и братстве. Нас объединяет многое.

По словам Вячеслава Володина, отношения между двумя странами развиваются динамично, о чем свидетельствуют как политические контакты, так и экономические показатели.

Со своей стороны, Ара Баблоян подчеркнул, что постоянные контакты Госдумы и Национального собрания, в том числе в рамках Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, подтверждают взаимный интерес. Он также поблагодарил Вячеслава Викторовича Володина за содействие в проведении выставки.

"Мы вместе веками. За прошедший четвертьвековой период армяно-российские отношения неуклонно развивались, достигнув уровня союзнических, что отвечает жизненным интересам и чаяниям наших народов", - отметил армянский политик.

Ара Баблоян также отметил, что Армения специально приняла закон, который позволяет россиянам приезжать в страну по внутрироссийским паспортам, чтобы показать, что она открыта для россиян.

Во время встречи стороны также обсудили вопрос проведения в 2018 году мероприятий по линии ОДКБ в Ереване и Санкт-Петербурге. Помимо этого, Ара Баблоян выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье.

Дипломатические отношения России и Армении установлены 3 апреля 1992 года. За это время было заключено более двухсот договоров и соглашений. В частности, в 1997 году был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а в 2000-м – Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век.