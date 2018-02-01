Я ошибался: найден тайный дневник студента-некрофила из Бауманки

Журналисты обнаружили в Сети тайный дневник Артема Исхакова, убившего свою возлюбленную и надругавшегося над трупом. Студент осознавал, что он болен.



"Если бы тогда мы стали реже видеться, реально сделали перерыв, то все было бы норм. Но мы этого не сделали. За неделю до майских мы все вместе пошли на тусу. Там Таню выбесило мое поведение, мол, я слишком много к ней лез. Мне было грустно, а все были под колесами, и им было круто. В итоге я купил колеса у чувака, и мне тоже норм было, но не суть", – писал Артем Исхаков.

Молодой человек последовательно вел дневник, записывая в него все события, связанные с Татьяной Страховой. Студент описывал, какими волшебными были их отношения и признавался, что все время хотел вернуть девушку. "Как-то мы оказались в антикафе, сидели и болтали. В один момент я говорю: "Таня, я в тебя влюбился", она ответила: "Знаешь, я тоже", – вспоминал Артем.

После того, как девушка порвала со студентом, они какое-то несколько месяцев не виделись. Все это время Артем продолжал думать о Тане. Как рассказала журналистам газеты "Московский комсомолец", подруга Исхкаова, молодой человек зациклился на своей любви и своем страдании и не мог говорить ни о чем корме Тани.

Бауманский студент - Артем Исхаков расправился с девушкой, которая отказывалась быть с ним.

Вначале он ее душил, потом резал ножом и параллельно с этим насиловал. На своей странице Вконтакте он оставил подробную записку с деталями преступления. После он покончил с собой pic.twitter.com/W9H345jlGE — Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) 23 января 2018 г.

Все попытки Артема вновь завоевать расположение девушки не приводили к успеху. Когда они встретились впервые после расставания, молодой человек напился и в слезах сидел на кухне. "Я пытался не писать ей, но срывался. Надежда продолжала теплиться во мне. Мы пару раз даже нормально разговаривали, и я думал, что вот все вернется. Я ошибался", – вспоминает Артем.

У молодого человека начал развиваться страх, что он больше никого и никогда не полюбит так, как он любил Таню. Именно поэтому он не пытался переключиться и отпустить девушку. Боялся, что это будет предательством того самого чувства, которое он боялся потерять.

"Я все еще люблю тебя, и мне тебя не хватает. Я хочу погулять/поговорить, как раньше. Мне просто хорошо рядом с тобой, лол! Я на этой почве вроде слегка двинулся, потому что последние несколько дней просыпаюсь, валяюсь в полусне пару часов и вижу что-то типа осознанных снов с тобой. Расстались бы еще в марте, и все было бы гораздо легче, но ты тогда сказала "я постараюсь делать все, что в моих силах". И я подумал, что реально все так и будет", – писал молодой человек.