Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства

Гостем нового выпуска передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым в очередной раз стал отец Дианы Шурыгиной. Алексей был приглашен в качестве эксперта.

Об этом мужчина рассказал на своей странице в социальной сети "Вконтакте". "Сейчас еду на "Прямой эфир", сделаю все, что от меня зависит, чтобы его закрыть – этот ящик Пандоры, есть много, что хотелось бы сказать… Надеюсь, предоставят возможность высказаться. То, что происходит, жутко, но происходит это в нашем обществе, в нашем сознании, это самое страшное... Я знаю, что мы правы, что Диана права, за нами правда, это придает нам сил. Всем удачи...", – написал Шурыгин.

По информации портала vokrug.tv, новый выпуск будет посвящен страшному убийству студентом Бауманки своей возлюбленной. Видимо, Алексей Шурыгин был приглашен в студию в качестве эксперта. Судя по последней записи на его стене в социальной сети, речь на программе пойдет не столько о самом ужасном убийстве, сколько о страшном феномене, возникшем в Сети. Множество людей считают, что погибшая девушка сама виновата в произошедшем.

Напомним, ранее Dni.Ru подробно освещали страшную трагедию, разыгравшуюся в Москве ночью 22 января. 19-летний студент Бауманки зарезал свою сожительницу и несколько раз надругался над трупом. Все подробности убийства молодой человек выложил на свою страницу в социальной сети "Вконтакте". После расправы над девушкой, отвергнувшей его любовь, Артем покончил с собой.

Кровавая трагедия заставила молодых пользователей социальных сетей просто сойти с ума. На личных страницах молодежи во "Вконтакте" разгорается настоящая дискуссия. Одни называют девушку негодяйкой, загубившей жизнь парню, другие призывают своих подруг быть внимательнее и учиться на чужих ошибках.