Убитой некрофилом из Бауманки подражали девочки
Впервые подобное название было использовано на крупнейшем анонимном имиджборде русскоязычного интернета "Дваче". Один из пользователей ресурса придумал словосочетание "винишко-тян", чтобы описать новую моду, которая становилась все популярнее среди девочек в возрасте от 16 до 22 лет.
Последовательницы данного движения выделялись не только внешним видом, но и особой философией. Облаченные в закрытые платья в стиле ретро, с короткими стрижками, разноцветными волосами и в круглых очках без оправы девушки считали себя богемой и новой элитой.
Они всегда носили в своих сумочках томик какого-нибудь философа или автора контркультурных произведений. Особым почетом у "винишко-тян" пользовались Кант, Ницше, Кафка, Бэрроуз, Паланик и Сартр.
Это пристрастие к серьезной литературе и разговорам о глубоком внутреннем мире сделало "винишко-тянок" объектом насмешек: девушки конечно носили с собой томики столпов мысли, но если и открывали книги, то читали только несколько первых страниц. Все остальное они узнавали из краткого пересказа в Сети.
Еще одной причиной насмешек со стороны циничных посетителей анонимных имиджбордов стали претензии "винишко-тянок" на некую элитарность и богемность: зачастую несовершеннолетние девушки считали, что главным признаком интеллекта является распитие вина. Так как у школьниц обычно не было много денег, а знаний об этом алкогольном напитке было еще меньше, то они покупали самое дешевое вино, зачастую руководствуясь только красочностью этикетки.
На большинстве фотографий "винишко-тянок" в социальных сетях девушки запечатлены именно с бутылкой дешевого вина в руках. Со временем, мода начала распространятся и в Сети появилось множество групп и сообществ, посвященных "винишко-тянкам". Там девушки предавались разговорам о высоком, хвастались новым оттеночным шампунем для волос или выставляли фотографии с очередной попойки.
Кроме того, в подобных сообществах в социальных Сетях девушки выставляли снимки "идеальных винишко-тянок". Среди них оказалась и недавно погибшая Татьяна Страхова. Еще в сентябре прошлого года фотография из ее Instagram появилась в одной из групп в социальной сети, посвященных этой моде. "Винишко-тянки" восхитились Таней. Публикация с фотографией девушки собрала множество лайков и комментариев, в которых модницы признавались, что хотят быть похожими на Татьяну.
Само понятие "винишко-тян" состоит из двух частей: собственно слова "винишко" – именно так девушки предпочитают именовать вино, и слова "тян" – в культуре японских комиксов и мультиков это обозначает вежливое обращение к молодой девушке.
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