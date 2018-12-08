Молния убила 80 человек в летевшем над США "Боинге"

Разряд в несколько миллионов вольт насквозь прошил Boeing компании Pan American в небе над штатом Мэриленд, на борту в этот момент находился 81 человек. Объятый пламенем самолет рухнул на землю неподалеку от небольшого городка Элктон.

Рейс из Пуэрто-Рико в Филадельфию проходил на высоте около десяти километров, за штурвалом Boeing 707 сидели опытные пилоты. Перед взлетом командир экипажа получил информацию о погоде по маршруту до Филадельфии. Сюда входило сообщение о возможной грозовой активности и турбулентности, а также примерное время прохождения холодного фронта вдоль восточного побережья США.

Приближаясь к скоплению грозовых туч, пилоты приняли решение обогнуть их на безопасном расстоянии. Тем не менее, самолет все-таки поразила молния. Он попала в левое крыло и разрушила топливный бак, что привело к сваливанию машины в штопор. Горящий лайнер через несколько минут ударился о землю. Спастись у пассажиров шансов не было: скорее всего, они погибли еще в небе.

Удивительно, но пилоты успели передать на землю сигнал SOS. Авиадиспетчеры услышали срывающийся на крик голос первого пилота: "Мы потеряли управление! Мы падаем!". Затем через несколько секунд на той же частоте, но уже с другого самолета передали: "Борт 214 падает, объятый пламенем".





В девять часов вечера горящий Boeing врезался в поле в двух милях к востоку от Элктона, полностью разрушился и сгорел. Все восемь членов экипажа и 73 пассажира погибли. Свидетели на земле рассказывали, что видели в небе падающий полыхающий объект; кто-то даже утверждал, что заметил, как в самолет ударила молния.

Позже, работая с деталями разбившегося самолета, эксперты обнаружили следы повреждений от молнии на левом крыле. Специалисты выяснили, что она вызвала мощный электрический разряд, который затем воспламенил топливо-воздушную смесь в одном из двигателей.





После катастрофы над Элктоном инженеры стали задумываться о совершенствовании методов защиты от молний. Через некоторое время на все американские самолеты были установлены статические разрядники, защищающие баки с керосином. Также были усовершенствованы и сами емкости для горючего, их укрепили в плоскостях крыльев, сделав менее уязвимыми.

Если в начале 1960-х молнии представляли собой смертельную опасность даже для больших самолетов, то современные машины защищены на порядок выше. Каждую минуту в землю ударяют около шести тысяч молний, а в небе одновременно могут находиться от 10 до 12 тысяч самолетов.





Современным лайнерам молнии не страшны. Скорее всего, пассажиры на борту даже не заметят, если в самолет попадет мощный разряд. Лишь специальные приборы и электроника подскажут пилотам, когда это произойдет.

В конце стоит отметить, что произошедшая 55 лет назад, 8 декабря 1963 года катастрофа под Элктоном занесена в книгу рекордов Гиннесса как трагедия с наибольшим числом людей, одновременно погибших от удара молнии.