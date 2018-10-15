Террористы угнали самолет с пассажирами

48 лет назад в СССР произошел первый успешный захват и угон пассажирского самолета в другую страну. Отец и сын Бразинскасы смогли пройти на борт с оружием и взяли в заложники пассажиров Ан-24.

Все произошло 15 октября 1970 года. Самолет совершал рейс Батуми – Сухуми. Короткий маршрут, в полете – не более часа. Среди 46 пассажиров пассажиров на борт поднялись отец и сын – 45-летний Пранас и 15-летний Альгирдас Бразинскасы.

Террористы расположились на передних местах, прямо у входа в кабину пилотов. Через пять минут после взлета, на высоте 800 метров они вызвали бортпроводницу Надежду Курченко и вручили ей конверт с запиской, потребовав передать его командиру экипажа.

В записке были изложены требования прекратить радиосвязь с землей и немедленно лететь в Турцию. Стюардесса успела крикнуть пилотам "Нападение!" Преступники кинулись за ней, Надежда встала в дверях, пытаясь не пустить отца с сыном в кабину. Тут же бортпроводница была убита двумя выстрелами в упор.





После этого Бразинскасы продолжили стрелять. Всего они сделали 24 выстрела, ранив командира экипажа, штурмана и бортмеханика. Удивительно, что беспорядочная стрельба не привела к катастрофе, самолет сохранил герметичность и продолжал полет.

Раненому экипажу ничего не оставалось делать, как выполнить требования террористов. Через несколько десятков минут АН-24 приземлился в турецком городе Синопе, где Бразинскасы были арестованы местными властями.

Удивительно, но активную деятельность с целью недопущения выдачи преступников СССР развернули США. В давлении на Анкару участвовали даже сенаторы. В итоге Вашингтон своего добился: старший Бразинскас был приговорен в Турции к восьми годам тюремного заключения, младший – к двум.





Но уже через два года по амнистии захватчики вышли на свободу, правда, какое-то время оставаясь под домашним арестом. Они безуспешно пытались получить статус политических беженцев в посольстве США в Анкаре, но почему-то на этот раз Вашингтон не протянул им руку помощи.

В 1976 году Бразинскасы отправились искать лучшей жизни в Венесуэлу, а уже оттуда решили хитростью добраться до США: сели на самолет до Канады, но во время транзитной остановки в Нью-Йорке нелегально остались на территории США и через какое-то время получили право проживать в Штатах.

Москва осудила Вашингтон за предоставление убежища убийцам и потребовала их экстрадиции. Несмотря на оказываемое по дипломатическим каналам давление, американцы оставались непреклонны: Бразинскасы остались жить в США.





В 2002 году с ними случилась настоящая семейная трагедия. Альгирдас Бразинскас был осужден за убийство своего отца. Случилось все во время семейной ссоры, сын ударил отца по голове гантелей.

В СССР о терактах и угонах самолетов никто не распространялся. Официальные СМИ молчали, информацию можно было почерпнуть разве что из радиопрограмм "Голоса Америки" или "Би-Би-Си". Но случай с Бразинскасами нашел отражение в искусстве: в 1973 году на киностудии имени Довженко был снят фильм "Абитуриентка".