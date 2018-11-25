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Общество

На Урале при взлете рухнул пассажирский самолет

Фото: www.globallookpress.com
В ноябре 1967 года в СССР произошла авиакатастрофа, ставшая на тот момент крупнейший по числу жертв в истории отечественной авиации. Из-за чего полностью исправный самолет не смог взлететь и рухнул через несколько секунд после отрыва от полосы, до сих пор неизвестно.
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К концу 60-х годов четырехмоторный турбовинтовой Ил-18 считался надежным, простым в управлении, а потому  одним из самых популярных самолетов в Союзе. Он стал первым лайнером, спроектированным без военной составляющей, именно как гражданский самолет.

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Первый Ил-18 поднялся в воздух 4 июля 1957 года. В 1958 году была создана модификация самолета со взлетной массой 58 тонн и увеличенным до 89 мест салоном. Ил-18 прощал многие ошибки пилотирующему экипажу, а пассажиры его очень любили пассажиры.

16 ноября 1967 года экипаж Ил-18 Уральского управления гражданской авиации готовился к вылету из свердловского аэропорта "Кольцово" в Ташкент. Самолет с бортовым номером 75538 был выпущен всего три года назад и имел небольшой налет.

Командир доложил о взлете в 21 час 2 минуты местного времени. Было уже темно, подъем происходил в условиях средней видимости, но не критичных для такого типа самолетов и опытного экипажа. Нижняя граница облачности была на высоте 170 метров, видимость не превышала шести километров.

Фото: wikipedia.org

Оторвавшись от полосы и преодолев расстояние в четыре километра, на высоте 150 метров самолет резко развернуло вправо и он начал падать. Машина ударилась об землю на вспаханном поле. От мощного удара и возникшего пожара все 130 человек (по другим данным – 107), находившиеся на борту, погибли.

Специалисты позже выяснили, что падении скорость самолета была около  440 километров в час, Ил-18 падал с сильным правым креном порядка 37 градусов, коснувшись земли  сначала концом крыла.

Обломки лайнера разбросало на достаточно большой территории. Крушение Ил-18 под Свердловском стало одной из тех катастроф, причины которых установить точно не удалось. Вероятно, полвека назад еще не было достаточно точных технических средств для этого, да и возможности экспертиз подобных летных происшествий оставляли желать лучшего.

Фото: Преображенский Сергей/Фотохроник

Тем не менее, следователи выдвинули несколько версий трагедии. По одной из них, причиной крушения могло стать возникновение отрицательной тяги из-за отказа в управлении крайним правым двигателем. Согласно другой, самолет погубили неполадки в работе прибора "Путь-1М", отвечающего за показания авиагоризонта.

Катастрофы с Ил-18 на этом не прекратились. Спустя всего три месяца в районе Братска развалился в воздухе самолет, летевший на высоте девяти километров. В феврале 1970 года при посадке в Самарканде разбился Ил-18, а в 1974-м такая же машина была потеряна при взлете в ленинградском "Пулкове".

Аэропорт "Кольцово". Фото: wikipedia.org

Несмотря на достаточно большое число катастроф в 70-е годы, Ил-18 значительно пережил своих ровесников Ту-104 и Ан-10, вместе с которыми начал бороздить небо в конце 1950-х годов. Коммерческая эксплуатация этих воздушных судов фактически прекратилась только в 2002 году: перевозки пассажиров на Ил-18 были запрещены распоряжением Минтранса после авиационной катастрофы под Калязином, произошедшей годом ранее.

Эта трагедия унесла жизни 27 человек. Самолет спикировал с высоты восьми километров, причем рули высоты сами начали уводить машину вниз, а пилоты не смогли исправить ситуацию.

Автор: Александр Комаров25 ноября 2018, 10:00

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