Зимнее обострение: Саакашвили атаковал Порошенко в наряде шута
Карьера Михаила Саакашвили сделала новый зигзаг. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, лидер украинского "Движения новых сил" стал телеведущим. Первый выпуск новой программы "Джокеры. Путь в президенты" выйдет в эфир 7 декабря.
Каким образом телеканал справляется с тем обстоятельством, что политику запрещен въезд на Украину – он отсиживается в Нидерландах – держится в тайне. Однако Саакашвили в себе уверен. Он утверждает, что понимает, какими чертами характера должен обладать президент, неплохо знает украинских политиков – и, конечно, поможет украинцам определиться с выбором в предстоящей избирательной кампании.
"Джокеры. Путь в президенты" – новый сезон с новым ведущим, которого знает весь мир. Он – президент, но он не баллотируется. Зато расскажет, на что способны кандидаты. Это Михаил Саакашвили", – заявляет телеканал ZIK в анонсе новой передачи.
Тем временем в Грузии соратники Михаила Саакашвили, обещавшие отменить против него уголовные дела, проиграли президентские выборы. После чего в Тбилиси по обвинению в незаконной покупке оружия и подготовке беспорядков были задержаны боевики с Украины – они прибыли из Незалежной вместе с депутатом Верховной Рады Семеном Семенченко.
Напомним, Михаил Саакашвили неоднократно объявлял, что непременно вернется на Украину. Только сделает это после того, как пройдут президентские выборы, назначенные на весну 2019-го.
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