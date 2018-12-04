Россиянам подложили свинью перед Новым годом
Последняя рабочая неделя уходящего года продлится шесть дней. Начавшись 24 декабря, трудовые будни закончатся 29-го.
Но у такого решения есть резонное объяснение. "С субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались", – цитирует представителя Роструда РИА Новости.
Сформирован и календарь праздничных дней. Каникулы у россиян продлятся десять дней: с воскресенья, 30 декабря, этого года, до вторника, 8 января, нового 2019 года включительно.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что в следующем году перенесены выходные дни: с субботы, 5 января, на четверг, 2 мая, и с воскресенья, 6 января, на пятницу, 3 мая.
Как писали "Дни.ру", чтобы новый год 2019 не был омрачен, специалисты "Лаборатории Касперского" предупредили соотечественников о мерах предосторожности. Дело в том, что перед праздниками зафиксирован рост краж средств с банковских карт. Эксперты советуют с осторожностью относиться к покупкам подарков через интернет.
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