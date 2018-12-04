Россиянам подложили свинью перед Новым годом

В преддверии наступающего года Желтой Свиньи наших соотечественников ждет неприятный сюрприз. Стало известно, как россияне работают перед Новым годом.

Последняя рабочая неделя уходящего года продлится шесть дней. Начавшись 24 декабря, трудовые будни закончатся 29-го.

Но у такого решения есть резонное объяснение. "С субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались", – цитирует представителя Роструда РИА Новости.

Сформирован и календарь праздничных дней. Каникулы у россиян продлятся десять дней: с воскресенья, 30 декабря, этого года, до вторника, 8 января, нового 2019 года включительно.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что в следующем году перенесены выходные дни: с субботы, 5 января, на четверг, 2 мая, и с воскресенья, 6 января, на пятницу, 3 мая.

Как писали "Дни.ру", чтобы новый год 2019 не был омрачен, специалисты "Лаборатории Касперского" предупредили соотечественников о мерах предосторожности. Дело в том, что перед праздниками зафиксирован рост краж средств с банковских карт. Эксперты советуют с осторожностью относиться к покупкам подарков через интернет.