В 2019 году миру предсказали масштабные бедствия

Датский Saxo Bank опубликовал неофициальный прогноз на следующий год. Он носит пугающее название "Шокирующие предсказания".

Отмечается, что прогноз касается недооцененных событий. Согласно ему, в предстоящем году человечество ждет солнечная буря. Предположительно, она уничтожит большую часть спутников над западным полушарием. Это обернется потерей GPS-связи и убытками в размере двух триллионов долларов.

Датские специалисты также полагают, что американский президент Дональд Трамп уволит главу Федеральной резервной системы страны Джерома Пауэлла. По их прогнозам, корпорация Apple купит Tesla.

Исходя из предсказаний, для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу будет введен Всемирный транспортный налог. Прогнозы действительно пугают. Однако, как отмечают их авторы, такое развитие событий маловероятно.

Отметим, что из прогнозов, сделанных банком на 2018 год, были отмена брекзита и рост цены биткоина до 60 тысяч долларов. Исходя из того, что оба эти предсказания не сбылись, можно предположить, что к точности подобного прогнозирования стоит относиться скептически.