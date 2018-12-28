Злобные украинцы завопили из-за забора у Крыма

Россия завершила строительство забора на границе Крыма с Украиной. В социальных сетях и СМИ Незалежной настоящая истерика. Украинцы заявили о превращении полуострова в "тюрьму" и вновь пригрозили вернуть его обратно.



Строительство заграждения было запланировано в 2015 году. Длина инженерного сооружения составляет 60 километров. На нем размещены несколько сотен датчиков сигнализации, расположенные как открытым, так и скрытым способами.

"А также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости", - цитирует украинское издание "Обозреватель" Крымское пограничное управление ФСБ.

Также на границе полуострова с Украиной появились два сигнализационных комплекса. На одном из них размещены датчики вибрации. Они срабатывают при подходе к заграждению нарушителя.

В Госпогранслужбе Незалежной появление инженерных сооружений на границе подтвердили. Глава ведомства Олег Слободян назвал конструкцию "сырой". По его словам, установленные там датчики разработаны недавно и еще не прошли испытания.

Как так? Зачем стена?Вы разве не читаете перед обедом украинских газет? Ведь известно,что уже как 5 лет Россия вторгается через Крым чтобы завоевать всю Украинушку? — Макс Полярный (@polyarni4eck) 28 декабря 2018 г.

Украинские пользователи Сети отреагировали на появление в своей обычной манере. "Дикий лаптеногий народец. Украл, превратил в исконно срусское болото курортный регион, обложил проволкой", – истерит пользователь Rudenko Konstantin в комментариях на сайте "Обозреватель".

В свою очередь пользователь Хорошо Хорошо призвал крымчан "держаться". "Мы вас освободи из этого зоопарка! Мы воссоединим исторические украинские земли", – написал он.

Напомним, "Дни.ру" писали, что бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген заявил о признании Крыма частью России. Политик призвал страны Запада признать очевидное и смириться с тем, что Москва не откажется от региона.