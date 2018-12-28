Россиян призывают бойкотировать Лолиту из-за слов о Крыме

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал заявление певицы Лолиты. Артистка сообщила в интервью, что Крым для нее по-прежнему является Украиной. Эта фраза певицы вызвала большой общественный резонанс.

Вадим Манукян отметил, что, делая подобные заявления, Лолита работает против крымчан – обесценивает их выбор. Она автоматически становится на сторону украинского президента Петра Порошенко.

"А чего здесь стесняться? Это предательство России и выбора крымчан в 2014 году. А еще это настоящий подарок Петру Порошенко. На фоне завершившегося военного положения на Украине и фактически старта президентской кампании у Петра Алексеевича появился джокер в женском обличье, да еще и в России", – отметил Манукян в беседе с "Дни.ру".

Общественник предположил: возможно, певица просто тоскует по Украине. Ее друзья и родственники остались там, она не может их навестить. Однако ностальгию Лолиты по детству и юности власти Незалежной могут использовать в своих интересах.

"Сейчас, если Порошенко не страдает повышенным идиотизмом, он должен резко пересмотреть историю с запретом на въезд Лолиты на территорию Украины. Мало того, я бы лично посоветовал ему вручить Милявской звание народной артистки Украины. Петр Алексеевич очень любит раскольников. Пример томоса и создание ПЦУ говорят именно об этом. Конечно, Лолита – это подарок к старту его кампании, и я представляю, как себя чувствуют сейчас Тимошенко и Зеленский, которые бы точно погрели руки на этой истории, будь они у власти. Хотя, я уверен, что они еще найдут, как разыграть этот козырь в своих президентских кампаниях. А Лолита, безусловно, тоскует по Украине, у нее там родня, с которой она не имеет возможности увидеться", – рассудил эксперт.

Манукян считает, что на подобные высказывания надо реагировать очень жестко. Он призвал крымчан бойкотировать концерты артистки.

"Надеюсь, что крымчане в ответ на подобное предательство найдут, что ответить Милявской, а россияне, которые поддержали присоединение Крыма к России, уверен, наградят Лолиту только презрением. Бойкот ее концертов с их стороны станет лучшим ответом. Так хочет на Украину? Пусть тогда поет и гастролирует тоже там и деньги там собирает. Хотя если вся эта история не принесет ей такую желанную путевку в Киев, то участь ее мне видится незавидной. Пустые залы в России на ее концертах станут лучшим ответом на подобные выказывания", – резюмировал Вадим Манукян.