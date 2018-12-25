Отказавшийся извиняться Запашный выдвинул Гуцериеву жесткие условия

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный готов встретиться с бизнесменом Михаилом Гуцериевым для урегулирования конфликта из-за Cirque du Soleil. Однако просить прощения знаменитый укротитель не намерен.

Запашный отметил, что его оппонент – "взрослый человек", который занимается "каким-то детством". Эдгард не понимает почему он должен извиняться за правду.

По словам укротителя, он еще до встречи с президентом пытался поговорить с Гуцериевым, однако бизнесмен не реагировал на просьбы о встрече. Теперь артист цирка выдвигает свои условия.

"Когда он сможет мне ответить на эти вопросы, за что я должен извиниться, тогда у нас получится, наверное, диалог. Мне 42 года, я взрослый человек, у меня трое детей. Не надо со мной как с ребенком играться. Может быть, для господина Гуцериева это игрушки, а для меня нет. Я отношусь к общению с президентом максимально серьезно. Призывать меня к каким-то детским извинения бесполезно", – отметил Запашный.

Эдгард также сообщил, что хоть Гуцериев и грозился подать на него в суд за клевету, своих обещаний пока не исполнил. По словам укротителя, ни одного иска в его сторону так и не было подано.

"На мой взгляд, господину Гуцериеву надо разогнать всю его команду, которая сначала рекомендует пугать меня судами, но до сих пор не подали ни в один суд, потому что это заведомо проигрышные дела. Я подозреваю, что его подставляют члены его же команды, которые просто-напросто являются непрофессиональными людьми, действуют абсолютно непоследовательно, дают ему неверные советы и, естественно, не контролируют то, что происходит в их группе", – цитирует знаменитость НСН.

После запашный отметил, что не ждет извинений от Гуцериева, так как понимает, что действия и слова оппонента были обусловлены сильными эмоциями. "Я это проглотил и не требую у Гуцериева извинений за эти абсолютно ненужные оскорбления в мой адрес", – заявил директор цирка.

Напомним, поводом для этой полемики стали слова Эдгарда Запашного на Совете по культуре с участием Путина. "Господин Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка. Я считаю, это непримиримо. Я считаю, что это неправильно. Никто не мешает им приезжать с временными гастролями. Они уже больше десяти лет сюда ездят. Это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе", – отметил Запашный. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.