Киселев возмущен ложью и подлостью Запашного

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный пожаловался президенту Путину на строительство в Сколково стационарной площадки для канадского Cirque du Soleil. Мол, компания Михаила Гуцериева занимается строительством, подрывает основы российского цирка. Гуцериев пообещал подать в суд на дрессировщика. И глава медиахолдинга "Русская медиагруппа" Владимир Киселев уверен, что дело будет выиграно.



"Запашный попросту оболгал перед президентом других людей, – возмутился Киселев в интервью "Дни.ру". – Он повел себя подло. Но не меньше вопросов у меня возникает по отношению к композиторам Игорю Крутому и Игорю Матвиенко, которые не вступились за Михаила Гуцериева. И возникает вопрос об их праве быть в Совете по культуре при таком бескультурном отношении к коллеге".

"Я убежден, что нельзя было втравливать президента в эту историю, – продолжает Киселев. – Впрочем, иного от человека, который издевается над животными, и ожидать сложно. Напал же он на Гуцериев и оболгал, на мой взгляд, потому, что движет им корысть и желание собственной финансовой выгоды. Но ведь у самого Запашного было десять лет, чтобы сделать лучший цирковой проект, почему же он ими не воспользовался, а теперь возмущен, что кто-то хочет показать мировой уровень?!"

Глава "Русской медигруппы" Владимир Киселев уверен, что правда будет на стороне Гуцериева и суд он выиграет. А вся эта некрасивая история – повод посмотреть с другой стороны на поведение и личности многих людей.

Напомним, поводом для этой полемики стали слова Эдгарда Запашного на Совете по культуре с участием Путина. "Господин Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка. Я считаю, это непримиримо. Я считаю, что это неправильно. Никто не мешает им приезжать с временными гастролями. Они уже больше десяти лет сюда ездят. Это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе", – отметил Запашный. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.