Помыть рот с мылом: Запашный взбешен хамством Доренко

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" в эфире своего шоу жестко высказался о дрессировщике, а затем прошелся по всему артистическому сообществу. Поводом для обидных эпитетов от Сергея Доренко стал скандал Эдгарда Запашного с бизнесменом Михаилом Гуцериевым.

Сергей Доренко осудил Эдгарда Запашного, рассказавшего президенту России Владимиру Путину о том, что у канадского Cirque du Soleil появится стационарная площадка, которую якобы строит компания миллиардера. По мнению артиста, это негативно скажется на российском цирке, а заодно и на спорте.

Ведущий вскипел от этого известия. "Давайте расскажем про этого звероубийцу Запашного. Это кошмар! Я думаю, у него просто мозг четырехлетнего ребенка. Увидев папу, он начинает кляузничать. А артисты все в общем – интеллектуальный отстой. Он один из них. Он блистательный идиот, как все", – заявил Доренко.

Он сравнил артистов с зазнавшимися и беспардонными детьми, которые "не развиваются". "В России всегда артисты были рабами. Рабы Шереметьевых, рабы Юсуповых. Это были рабы. Это мозг рабов", – подытожил глава радиостанции "Говорит Москва".

Запашного возмутили слова Доренко. Дрессировщик был глубоко поражен и отметил, что говорить такое в эфире неприемлемо. "Мне в большей степени обидно за ушедших людей. За Табакова, за Никулина, за моего папу Вальтера Запашного. За этих сверхлюдей, которых уже нет. Которые, наверное, с удовольствием ему сейчас рот с мылом бы вымыли", - цитирует артиста сайт "Комсомольская правда".

Он добавил, что ему совестно за Доренко и радиостанцию. "Мне стыдно, что это происходит в моей стране", – уточнил Запашный.

Между тем представители канадского цирка заявили, что являются якорными арендаторами и планируют всего 70 представлений в год. В свою очередь Михаил Гуцериев намерен подать на Эдгарда Запашного в суд.