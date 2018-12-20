Известная ведущая живет в машине после тяжелой болезни

Ужасная история приключилась с австралийской телеведущей Николь Кристин. Она получила сильнейшее отравление плесенью, когда пыталась вывести ее из своей съемной квартиры.

Сначала Кристин обнаружила на своем теле волдыри. А вскоре заметила, что теряет ясность мыслей.

"Когнитивные возможности у меня были как у ребенка", – цитирует девушку Daily Mail. Ведущая обратилась в больницу. Врачи провели исследование и констатировали, что работа мозга Николь нарушена.

Также Кристин страдала от таких симптомов, как хроническая усталость, серьезные проблемы с зубами, постоянное выпадение волос и бактериальные инфекции. Диагноз медиков был таков: "синдром хронической воспалительной реакции". Более того, врачи заверили девушку, что ей очень повезло, что она не стала инвалидом.

Вскоре на телеведущую обрушился еще один удар – ее выселили из квартиры, поскольку признали жилье непригодным для проживания из-за большого количества плесени. Кристин пришлось выбросить все свое имущество, так как вещи были поражены грибком.

В настоящее время ведущая живет в собственной машине, ночует в палатке или у друзей. Теперь из-за подорванного здоровья она не может работать и пытается выжить на социальное пособие. Чтобы не испугать окружающих своим видом, она носит парики и закрытую одежду.

Ранее Николь Кристин была лицом австралийского музыкального шоу Asylum TV. Прославилась она не только как музыкальный журналист, но и в качестве незаурядной певицы.