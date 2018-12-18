Дума упростила соотечественникам получение гражданства России

Нижняя палата в ходе пленарного заседания во вторник, 18 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об упрощенном порядке получения гражданства России для соотечественников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нормативно-правовой акт направлен прежде всего на поддержку жителей Украины. Документ поддержали все парламентские фракции.



Нормативно-правовой акт вносит поправки в закон "О гражданстве РФ". Он дает полномочия президенту России определять категории иностранцев, имеющих право получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Авторы законопроекта отмечают, что он позволит принять в гражданство в упрощенном порядке людей из тех стран, где сложилась тяжелая социально-экономическая и общественно-политическая обстановка, происходят вооруженные конфликты или смена режима.

Новая норма гласит, что соотечественники смогут подать заявления о гражданстве не по месту регистрации, а по месту пребывания. Это позволит стимулировать процесс их переселения в Россию, уверены в нижней палате.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект направлен в первую очередь на поддержку наших соотечественников на Украине.





"Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на любые шаги – от военных провокаций до раскола Церкви и преследования верующих", – отметил законодатель.

В дополнение был принят законопроект, позволяющий соотечественникам оформить в собственность участки по программе "Дальневосточный гектар". Инициатива также одобрена в третьем чтении.