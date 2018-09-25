Россияне отказываются от водки

За последние девять лет число россиян, ведущих трезвый образ жизни, выросло более чем в полтора раза. Таким образом, спиртная продукция пользуется все меньшей популярностью у граждан.
В то же время снизилось число тех, кто считает, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье. Самым безвредным напитком большинство считает вино. На втором месте в рейтинге безопасных алкогольных напитков – водка и пиво, передает FlashNord.
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