Имя Алины Кабаевой неожиданно всплыло в сделке на миллион
Генеральный директор "Национальной медиагруппы" Ольга Паскина сообщила, что сделка будет завершена до начала следующего года. Она отказалась назвать общую стоимость покупки и прокомментировать, как разделятся доли партнеров.
Иван Таврин отметил, что продает свой 75%-ный пакет за большую сумму, чем приобретал. Предыдущая сделка обошлась ему в 200 миллионов долларов. Вероятно, сумма нынешней покупки будет гораздо больше.
После этой операции "Национальная медиагруппа" и ВТБ станут полностью контролировать "СТС медиа". Известно, что другие 25% акций принадлежат кипрской компании Telcrest, совладельцами которой, помимо "Национальной медиагруппы" и ВТБ, являются структуры "Сургутнефтегаза" и владельца "Северстали" Алексея Мордашова, передает Ura.ru.
Напомним, что "Национальная медиагруппа" владеет РЕН-ТВ, Пятым каналом и 29% акций Первого канала. Теперь она получит контроль над пятью новыми телеканалами, в том числе СТС и "Че".
"Национальная медиагруппа" выкупила часть акций у российского предпринимателя Романа Абрамовича после вступления в силу закона о том, что иностранцы в России не могут владеть более чем 20% собственности какого-либо средства массовой информации. Бизнесмену, получившему гражданство Израиля, пришлось решиться на продажу 4% акций "ОРТ-КБ".
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