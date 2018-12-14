Ходорковский скатился к циничному агитпропу на канале "Ешкин крот"
На страницу СМИ "Ешкин крот" в Facebook подписано около 370 тысяч человек, в Twitter более – 21 тысячи. Общий охват во всех соцсетях составляет почти 400 тысяч: настала пора критического обзора.
То, что "Крот" принадлежит Михаилу Ходорковскому, не вызывает никаких сомнений. Информация об этом СМИ имеется на сайте mbk.news, в заглавной картинке Twitter установлена плашка "проект МБХ-медиа", а контент выполнен в черно-желто-белой палитре – фирменных цветах проектов беглого олигарха.
Под контентом подразумеваются окарикатуренные комиксы, в которых редакционный коллектив "Крота" приписывает российским политикам циничные фразы, критикует любые инициативы власти, оперирует непроверенными данными и пытается играть на чувствах подписчиков.
Пристрастие СМИ Ходорковского к картинкам легко объяснить. Они не несут большой смысловой нагрузки, не могут похвастаться ссылками на достоверные источники и больше подходят для вирусного распространения.
Манипуляция мнением подписчиков – фирменная изюминка "Крота". В ход идут любые методы, достойные худших исторических примеров пропаганды. Поддаться на такие уловки могут лишь самые непритязательные читатели: СМИ Михаила Ходорковского отчаянно нуждается в них.
Брюссель не намерен водить новые санкции против Москвы
Шоумен оконфузился при детях
Вокалистка заинтриговала поклонников
Артист был очень откровенен