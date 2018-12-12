Ходорковский на реверсе Чубайса

Михаил Ходорковский неожиданно выступил с громким заявлением в адрес Анатолия Чубайса. В своем Twitter он написал, что "руководитель "Роснано" поставлен Путиным, присягнул Путину и защищает то, что ему поручено". "Разгадывать все эти кремлевские провокации нет желания. Сменится власть – в суде обсудим их и наши аргументы", – заключил опальный олигарх.

Почти революционные нападки на российский бизнес и перевод дискуссии о его роли в стране в плоскость судебных разбирательств, да еще ни кем-нибудь, а Ходорковским выглядят довольно странно. Еще недавно сам Ходорковский проповедовал, что выход страны из кризиса 90-х – заслуга отечественных предпринимателей, которые в той или иной мере восстановили производство, привлекли инвестиции, наполняют федеральный и местные бюджеты, дают людям работу.

Но стоило об этом же заговорить главе "Роснано", как он тут же подвергся критике Ходорковского. Опальный олигарх, не первый, кто считает, что во всем виноват Чубайс. Правда, в каких провокациях сам Ходорковский обвиняет, причем не только Чубайса, но и чуть ли не всех предпринимателей страны, он так и не поясняет. Надо полагать, что под суд, по мнению Ходорковского, должны пойти все, кто "поставлен Путиным, присягнул Путину", то есть маховик новых репрессий может затянуть всех предпринимателей, кто последние 20-30 лет защищает и развивает собственный бизнес.

И тут, кажется, аргументы экс-владельца ЮКОСа, который и сам создавал свою империю не без участия, прямого или косвенного, того же Чубайса и государства, будут мало убедительны. А главное разрушительны, как для экономики страны, так и для общества в целом.

Не читал и, если друзья не попросят - не буду. Руководитель «Роснано» поставлен Путиным, присягнул Путину и защищает то, что ему поручено. Разгадывать все эти кремлевские провокации нет желания. Сменится власть - в суде обсудим их и наши аргументы. https://t.co/tY2pWo1Fdp — Ходорковский Михаил (@mich261213) 9 декабря 2018 г.

Очевидно, что попытка одномоментно привлечь всех предпринимателей к суду, только за то, что кто-то был назначен на свою должность правительством, а то и просто за то, что работали в России в "эпоху Путина", имеет мало отношения к какой-то цивилизованной правовой системе. И не трудно предсказать, к каким последствиям приведет столь "большевистский" подход к российскому бизнесу Ходорковского и его сторонников.

При этом кому-то, может показаться странным, что Ходорковский, так часто говоривший про незыблемость частной собственности, вдруг решил оседлать повестку КПРФ: "Чубайса под суд, все поделить…". Но тут надо вспомнить, что у олигарха с коммунистами давние связи. То, что Ходорковский решил выступить с оппозиционной левой риторикой, даже опережая лидеров КПРФ, лишь подтверждение тезиса, что в политике все средства хороши.

В очередной раз, используя почти лозунги КПРФ десятилетней давности, Ходорковский пытается сыграть на популизме и росте негативных настроений, чтобы напомнить о себе и всплыть в море российской политики. Вот только роль радетеля за чаяния народных масс опальному миллиардеру плохо подходит.

Проблема в том, что, декларируя в своей борьбе за власть равное для всех демократической будущее, в реальности опальный олигарх и его сторонники, похоже, мечтают лишь о новом переделе, который опрокинет страну в новые 90-е. Для самого Ходорковкого это может и хорошо. Именно в эти "мутные годы" он и сколотил свое состояние. Но большинству обычных граждан и предпринимателей подобный "дворцовый переворот" ничего хорошего не несет.