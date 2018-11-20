Руководство внебюджетных фондов будут приглашать в Госдуму

Представителей внебюджетных фондов – пенсионного, обязательного медицинского страхования и соцстрахования необходимо приглашать в Госдуму. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе рассмотрения в третьем чтении проекта бюджета Пенсионного фонда на 2019-2021 годы.



В ходе дискуссии председатель Госдумы уточнил у члена комитета по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, приглашались ли представители фондов на обсуждение в нижнюю палату. Депутат ответил, что нет.

Володин, в свою очередь, заявил о необходимости исправить такое положение дел, подчеркнув, что по мотивам принятия законов могут быть выступления от фракций. Фаррахов пообещал учесть предложение председателя нижней палаты.

Спикер еще раз обратил внимание коллег-законодателей из профильного комитета и комитетов-соисполнителей, что выступления по мотивам должны проходить в присутствии представителей фондов.

В ходе пленарного заседания во вторник, 20 ноября, депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о бюджете Пенсионного фонда на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. согласно документу, в следующем году доходы составят 8,612 триллиона рублей, в 2020-м увеличатся до 8,9 триллиона, а в 2021-м – до 9,294. Расходы – 8,635 триллиона рублей, 9,017 триллиона и 9,3 соответственно.





Предусматривается индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, страховой пенсии. Кроме того, будет увеличиваться размер материнского капитала: в 2021 году он составит более 489 тысяч рублей.

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании также приняла в третьем чтении проекты бюджетов двух других внебюджетных фондов – обязательного медицинского страхования и соцстрахования.

Напомним, 14 ноября нижняя палата одобрила во втором, основном чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Главным финансовым документом страны предусмотрены все необходимые средства для достижения целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и в майском указе. Колоссальные средства выделяются на демографию, здравоохранение, образование, жилье и другие приоритетные направления развития страны.

Впервые за последние несколько лет бюджет будет профицитным. Проект главного финансового закона предусматривает в следующем году доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом рост – 6,5%. Расходы составят 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей. Таким образом, на следующий год запланирован профицит бюджета в почти два триллиона рублей.